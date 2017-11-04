Ловчев: «Думаю, в матче „Локомотива“ и ЦСКА будет ничья»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прогнозирует ничью в матче 16-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА:

«Все будут говорить, что у ЦСКА нет атаки, но вернулся Дзагоев после долгого перерыва, и мы увидели в матче с „Базелем“, что „армейцы“ могут играть по-другому в атаке. Теперь не только на Головине все замыкается. Был выдвинут вперед Вернблум. И это придумал не Ганчаренко, такое практиковал еще Слуцкий.

„Локо“ не станет на своем поле играть от обороны. Думаю, матч сведется к противоборству нападения „Локомотива“ и обороны „армейцев“. И, думаю, будет ничья».

Солидарен с Ловчевым и его коллега Александр Бубнов.

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