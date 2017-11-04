Григорян: «Паршивлюк заслуживает внимания сборной»

Бывший наставник «Анжи» и «Арарата» Александр Григорян советует тренерскому штабу сборной России присмотреться к защитнику «Ростова» Сергею Паршивлюку:

«Крайние защитники способны развивать игру не хуже центральных хавбеков. В России, например, лучший в этом плане – Паршивлюк. Это личное мнение.

Вспоминаю молодые годы. Работая с юношами и детьми, мы крайними защитниками дыры затыкали. Но смотрю на Сережу и думаю: парень ведет игру с этой позиции! Баланс между атакующими и оборонительными действиями – феноменальный! Считаю, Паршивлюк заслуживает внимания сборной».

Ранее Григорян поделился мнением о работе Виктора Ганчаренко в ЦСКА.

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