Маминов: «„Тюмень“ заслуженно победила хорошего и сильного соперника»

Главный тренер «Тюмени» Владимир Маминов прокомментировал встречу с «Зенитом-2».



«​Хочу поздравить ребят с выездной победой, и отметить тот момент, что нам удалось провести целостный хороший матч. Задание на игру выполнили. Сыграли там, где нужно. Считаю плюсом, что в первом тайме, когда сами себе осложнили задачу, получили пенальти, руки не опустили, продолжили игру в том же ключе. Думаю, заслуженно сегодня победили хорошего и сильного соперника».

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