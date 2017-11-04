Рабьо близок к продлению контракта с ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо близок к продлению контракта с клубом, стороны уже практически договорились, сообщают во Франции. Текущее соглашение 22-летнего футболиста с парижанами рассчитано до 2019 года, а вот о сроках нового договора не информируется. Рабьо выступает за ПСЖ с 2012 года. В текущем сезоне он является железным игроком основы, проведя 16 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Арсенала» и «Тоттенхэма».

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