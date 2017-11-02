Эдер продлил контракт с «Интером»

Нападающий «Интера» Эдер сегодня продлил контракт с клубом до 2021 года.

30-летний итальянец поделился эмоциями после того, как поставил подпись под новым трудовым соглашением.

«Для меня продление контракта означает то, что в клубе в меня верят. Мне нужно продолжать работать. Пусть я даже и стал играть меньше, но я всегда хочу помогать команде.

Я очень горжусь тем, что продлил контракт. Горжусь тем, что продолжу оставаться частью этого клуба».

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