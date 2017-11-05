Пулишич: «В первом тайме „Бавария“ делала всё, что хотела»

Хавбек дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич прокомментировал поражение своей команды от «Баварии» (1:3) в матче 11-го тура Бундеслиги.

«В первом тайме „Боруссия“ не вошла в игру, и „Бавария“ делала всё, что хотела. Во второй половине мы добавили в движении, но этого все равно не хватило. Мы были не готовы к этой встрече, а с такой командой, как „Бавария“, так играть нельзя.

Нужно не опускать голову, продолжать бороться и стараться всё правильно делать на тренировках. Нам сейчас очень важна поддержка со всех сторон. Дождь не может идти вечно, так что всё наладится».

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