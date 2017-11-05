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Роббен: «Мы знаем, на что способен Хайнкес»

сегодня, 00:19
БоруссияБоруссия1 : 3БаварияБаварияМатч завершен

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен после победы над дортмундской «Боруссией» (3:1) высоко оценил роль главного тренера мюнхенцев Юппа Хайнкеса в последних успехах команды.

«Мы вернулись на правильный путь, но не более того. Игрокам нужно не терять голову.

Мы можем быть очень довольны, потому что перед приходом Хайнкеса мы отставали от „Боруссии“ на 5 очков, а теперь опережаем их на 6 пунктов. Если бы кто-то мне такое сказал несколько недель назад, я бы назвал его сумасшедшим.

Игроки „Баварии“ знают, на что способен Хайнкес. Мы выполняем свою работу на поле, однако тренер всё очень четко нам истолковывает. Думаю, теперь наша команда стала более стабильной».

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MALOVAR
сегодня в 00:39
Анчи плохой ,Юпп хороший,Арьен,мы тебя поняли
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