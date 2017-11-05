Моуриньо: «Возможно, с 26-м трофеем я заслужу чуть больше доверия»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, отвечая на вопрос о критике в его адрес, напомнил о том, что завоевал 25 клубных трофеев в качестве наставника футбольных команд:

«Думаю, что число 25, вероятно, является достаточным, чтобы люди считали тебя успешным тренером. Некоторым специалистам не хватает ещё одного трофея до этого уровня, у кого-то нет ни одного, одним не хватает четырёх, другим нужно 12, третьим – 15, ещё одним недостаёт 24.

У меня их 25, но я хочу ещё один. Так что, может, с новым трофеем я заслужу чуть больше доверия».

Напомним, недавно наставник МЮ отказался от встречи с фанатами «красных дьяволов», которые хотели пообщаться с Моуриньо, упрекнувшего поклонников команды в том, что они не поддерживают Ромелу Лукаку.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте