Жардим: «Победа над ПСЖ позволит сократить разрыв между нами до 1 очка»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после разгромной победы над «Генгамом» (6:0) в 12-м туре чемпионата Франции, прокомментировал соперничество с «Пари Сен-Жермен»:

«После 12 туров ПСЖ идёт впереди остальных. Хотя позади него находятся хорошие команды. Что касается „Монако“, мы сохранили свои позиции.

Но сейчас я не думаю о матче с ними. Сейчас разница между нами составляет четыре очка, победа позволит нам сократить разрыв до одного. Но сначала мы должны победить „Амьен“».

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