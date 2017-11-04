Маццарри хочет тренировать большие клубы

Агент бывшего тренера «Наполи» Вальтера Маццарри заявил, что его клиент намерен тренировать клубы с большими амбициями.



«Вальтер очень спокоен и хочет внимательно рассмотреть каждое предложение, которое ему поступит. Никакой спешки нету. Для Маццарри очень важны амбиции клуба, который хочет с ним сотрудничать, никакой географической предрасположенности нет, исключительно спортивный интерес. Иными словами, Вальтер Маццарри хочет работать с клубами, которые могут бороться за трофеи».



Ранее ходили слухи, что Вальтер Маццарри может возглавить «Милан».

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