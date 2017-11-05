Почеттино: «Я думаю только о „Тоттенхэме“ – самом важном и лучшем клубе мира»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, которого в последнее время сватают в мадридский «Реал», заявил о своей преданности лондонскому клубу:

«„Тоттенхэм“ – самый важный и самый лучший клуб в мире. Я должен чувствовать именно так, и эти эмоции реальны, они не могут быть фальшивыми. Если ты не веришь в команду, то тебе придётся очень сложно.

На данный момент мои мысли на 100 процентов связаны с „Тоттенхэмом“, и сейчас я не собираюсь менять свой пост ни на какой другой в мире. Я очень сильно вовлечён в этот процесс и сосредоточен на нём. Клуб заслуживает, чтобы в нём работали люди, которые думают только о нём».

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