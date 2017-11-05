Мойес может сменить Билича у руля «Вест Хэма»

Шотландский специалист Дэвид Мойес считается главным фаворитом на пост главного тренера «Вест Хэма», который в скором времени должен уволить Славена Билича. Владелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан обычно неохотно выплачивает компенсацию за нового тренера, а Мойес как раз может достаться клубу бесплатно, поскольку сейчас находится без работы.

Что касается Билича, то его судьба после поражения от «Ливерпуля» (1:4) висит на волоске. Контракт хорвата истекает в конце сезона.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте