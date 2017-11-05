Абрамович пригласил Моуриньо на ужин после матча «Челси» - МЮ

Владелец «Челси» Роман Абрамович пригласил на ужин главного тренера «Манчестер Юнайтед» и экс-наставника «синих» Жозе Моуриньо после завершения поединка между этими командами в 11-м туре АПЛ, утверждает источник. Принял ли приглашение португальский специалист, пока неизвестно.

Моуриньо дважды возглавлял «аристократов» и дважды был уволен из команды. Под его руководством «Челси» три раза выигрывал чемпионат Англии.

Ранее нынешний наставник лондонцев Антонио Конте, у которого, по слухам, напряжённые отношения с владельцем клуба, рассказал о встрече с Абрамовичем во время тренировки команды.

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