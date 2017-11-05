Венгер: «Озил не уступает в классе атакующим игрокам „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии встречи с «Манчестер Сити» в 11-м туре АПЛ похвалил своего полузащитника Месута Озила:

«Озил не уступает в классе лучшим атакующим игрокам „Ман Сити“. Я так считаю. Каждый большой футболист хочет внести свой вклад в большом матче, а этот будет именно таким.

Озил на данный момент пребывает в хорошей физической форме. Люди говорят об Алексисе Санчесе, но для нас точно так же важна игра Месута. Он вносит весомый вклад в то, какой футбол мы показываем. Он может быть полезен при каждой атаке, потому что футболист, который умеет создавать моменты».

Ранее Венгер заявил, что «Арсенал» едет на «Этихад» за победой.

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