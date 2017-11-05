Поддубский: «„СКА-Хабаровск“ совершил много ошибок в обороне»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский прокомментировал встречу с «Арсеналом».

«Не получилось сыграть на ноль. Очень много ошибок в обороне, результат — два пропущенных мяча. Игру Федотова оцениваю положительно, но его не хватило, к сожалению, на всю игру, много пропустил. Достойно сыграл.

Травма Дедечко? Скорее всего, повреждение задней поверхности бедра. Пока не знаю, сколько он пропустит. Завтра будет видно», — заявил Алексей Поддубский в эфире телеканала «Наш футбол».

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