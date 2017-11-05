Ловчев: «„Рубин“ и „Зенит“ сыграют вничью»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев сделал прогноз на матч 16-го тура чемпионата России «Рубин» - «Зенит». По мнению Ловчева, команды сыграют вничью.

«„Рубин“ мне напоминает „Ростов“, только „Ростов“ больше забивал – футболисты в нападении были более классные. Но в обороне у казанской команды все в порядке. А вот передняя линия „Зенита“ в последних матчах сильно сдала. В последней игре на выезде с „Русенборгом“ „Зенит“ выглядел совсем блекло. Кокорин спас от поражения – забил на последних секундах.

„Зенит“ будет играть на контратаках, но нарвется на хорошо организованную оборону хозяев. А у „Рубина“ просто некому забивать. Думаю, будет ничья».

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