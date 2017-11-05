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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
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17:15 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед
Испания. Примера 2017/2018, 11 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас
Италия. Серия А 2017/2018, 12 тур
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезе
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 16 тур
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Франция. Лига 1 2017/2018, 12 тур
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Ловчев: «„Рубин“ и „Зенит“ сыграют вничью»

сегодня, 12:18
РубинРубин-:-ЗенитЗенит19:00 Не начался

Футбольный эксперт Евгений Ловчев сделал прогноз на матч 16-го тура чемпионата России «Рубин» - «Зенит». По мнению Ловчева, команды сыграют вничью.

«„Рубин“ мне напоминает „Ростов“, только „Ростов“ больше забивал – футболисты в нападении были более классные. Но в обороне у казанской команды все в порядке. А вот передняя линия „Зенита“ в последних матчах сильно сдала. В последней игре на выезде с „Русенборгом“ „Зенит“ выглядел совсем блекло. Кокорин спас от поражения – забил на последних секундах.

„Зенит“ будет играть на контратаках, но нарвется на хорошо организованную оборону хозяев. А у „Рубина“ просто некому забивать. Думаю, будет ничья».

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Все комментарии
нечитайло
сегодня в 12:45
Ничьи делают интригу
Тажутин Артур
сегодня в 12:33
Обе команды сейчас в таком состоянии, что результат может быть любым.
sir-5
сегодня в 12:32
0-3.
kastites
сегодня в 12:31
Опять глупости болтает
вoлгoдoн
сегодня в 12:22
Полутарасовский чернобровый осьминог Женя)
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