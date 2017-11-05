Кузнецов: «Почему у Бердыева не получается в „Рубине“? Аллах всё видит»

Бывший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов прокомментировал тот факт, что казанцы занимают 10-ю строчку в таблице чемпионата России под руководством Курбана Бердыева.

«Естественно, меня это удивляет. Ведь было много заверений, что придёт Бердыев и создаст боеспособную команду, которая к середине сезона будет идти в числе лидеров. Посмотрите по разным интервью, какие были ожидания. Но этого не произошло, и поэтому делайте выводы. У Бердыева в распоряжении команда, с которой работал Грасия, и ещё пришло шесть знакомых ему человек. Да, можно сказать, что эти игроки вместе не тренировались, предсезонку не проходили, но пришли же люди, которых Бердыев знает от и до.

Почему у Бердыева пока мало что получается? Как там говорят: Аллах поможет? Вот Аллах всё видит.

Что будет с Бердыевым дальше, надо у руководителей надо спросить. Потому что когда работал Чалый, его с первого тура снимали. Работал Грасия – новый человек для нашего чемпионата, игроков ему предоставили тех, которых в основном купило руководство. Он привел только двоих: Санчеса и Саму. Почему Бердыеву можно привести пять человек из „Ростова“, а за Грасию решали, кто нужен его команде. И Хави задачу не выполнил, так его тут же убрали. А почему его убрали? У него ведь было ещё три года по контракту. Тогда если Бердыев сейчас не решит задачу – убирайте и его, будьте последовательны! Для меня будет странно, если его не уберут».

Сегодня «Рубин» примет у себя дома «Зенит».

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