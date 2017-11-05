Нигматуллин считает «Локомотив» фаворитом в матче с ЦСКА

Бывший вратарь «Локомотива» и ЦСКА Руслан Нигматуллин оценил расстановку сил перед матчем между командами в рамках 16-го тура РФПЛ.

«Предстоит любопытный матч. Фаворитом назову „Локомотив“ за счет того, что играют на своем поле. Плюс команда идет на первом месте и выглядит постабильней армейцев. Но говорить о том, что железнодорожники в одну калитку вынесут ЦСКА, я бы не стал. Встречи между ними всегда получаются непредсказуемыми и напряженными.

За „Локо“ не сможет сыграть Эдер? Катастрофичней была бы потеря Фарфана, который набрал сумасшедшую форму. А Эдер никогда много не забивал. Его потеря не должна стать особенно заметной».

В первом круге «Локомотив» обыграл ЦСКА (3:1).

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