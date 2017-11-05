Натхо: «Для ЦСКА очень важно победить „Локомотив“»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо оценил расстановку сил перед матчем 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

«Сегодня будет непростой матч, тем более это дерби. Мы боремся с „Локомотивом“ в чемпионате, они идут на первом месте, так что победить очень важно. Кроме того, мы хотим сохранить набранный ход после победы в Базеле».

Матч «Локомотив» - ЦСКА пройдет сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени.

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