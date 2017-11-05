Божович: «Ребята молодцы»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович в эфире канала «Наш футбол» подвел итоги матча 16-го тура РФПЛ с клубом «СКА-Хабаровск» (2:1).

«Игра получилась тяжелой. Мы не привыкли играть на искусственном газоне. Он не позволил показать более качественную игру. Однако главное – набрали очки. Сделали это в гостях после долгого перелета с командой, которая дома играет хорошо. Я очень доволен. Ребята молодцы.

​Лука Джорджевич здорово вышел, забил гол. Это его работа – забивать голы. Он всего пять дней тренируется после травмы, поэтому сегодня вышел на замену. Он – игрок основного состава».

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