Лео Жаба: «„Ахмату“ нужна была победа над „Ростовом“»

Нападающий «Ахмата» Лео Жаба отметил важность победы над «Ростовом» (1:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
«В последних матчах у нас были негативные результаты, нам нужна была победа, был нужен позитив. Мы хорошо подготовились к игре с „Ростовом“ и смогли добыть победу. Игра была сложная, благодаря богу смогли завоевать три очка.
Спрашиваете, смог ли „Ростов“ удивить нас чем-либо? Думаю, они действовали так, как в первом круге, за счет длинных передач».
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