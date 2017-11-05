Лео Жаба: «„Ахмату“ нужна была победа над „Ростовом“»

Нападающий «Ахмата» Лео Жаба отметил важность победы над «Ростовом» (1:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

«В последних матчах у нас были негативные результаты, нам нужна была победа, был нужен позитив. Мы хорошо подготовились к игре с „Ростовом“ и смогли добыть победу. Игра была сложная, благодаря богу смогли завоевать три очка.

Спрашиваете, смог ли „Ростов“ удивить нас чем-либо? Думаю, они действовали так, как в первом круге, за счет длинных передач».

Форвард ФК"Ахмат" Лео поделился комментариями о матче против «Ростова»: - В последних матчах у нас были негативные результаты, нам нужна была победа, был нужен позитив. Мы хорошо подготовились к игре с «Ростовом» и смогли добыть победу. Игра была сложная, благодаря Богу смогли завоевать три очка. Спрашиваете, смог ли «Ростов» удивить нас чем-либо? Думаю, они действовали так, как в первом круге, за счет длинных передач. #Ахмат #Лео #Ростов Публикация от FC «Akhmat» Grozny ⚽ (@akhmatgrozny) Ноя 5 2017 в 2:11 PST

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