Гаджиев: «Так играть, как мы сегодня сыграли в обороне, нельзя»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал проигрыш в матче 16-го тура РФПЛ против «Анжи».

«Очень часто проигравшие владеют мячом, атакуют и тем не менее проигрывают. Владение мячом, атака — это далеко не всё, что надо. Надо было более надёжно играть в обороне. Даже в ситуации, когда мы владели инициативой, сколько мы пропустили контратак? Концовку видели? Так играть, как мы сегодня сыграли в обороне, нельзя.

Нельзя сказать, что у нас было много моментов, но достаточно, чтобы забить один гол. Может быть, не надо было суетиться, слишком много был поспешных решений. Ну а потом хорошо играл „Анжи“ в обороне и выходили в контратаку достаточно быстро», — заявил Гаджи Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».

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