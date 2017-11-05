Балашов: «„Арсенал“ обладает достаточно хорошим подбором игроков»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал победу своего клуба в матче со «СКА-Хабаровском».

«Только что разговаривал с президентом клуба на тему того, что „Арсенал“ поднялся в турнирной таблице и приблизился к зоне еврокубков. Дословно это звучало так: „Останавливать мы никого не будем“. Мы идём от матча к матчу, и нас устраивает то, что мы сейчас видим. Где „Арсенал“ окажется в итоге в турнирной таблице, будет видно дальше.

Мы результат оцениваем спокойно. Удивлением такой скачок не был, потому что мы обладаем достаточно хорошим подбором игроков и тренерским штабом. Закончим сейчас эту часть чемпионата, и зимой президент будет решать вопрос с усилением команды».

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