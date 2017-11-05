Божович: «Мы еле-еле удержали эту ничью до конца первого тайма»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал победу в матче со «СКА-Хабаровском».

«Мы неплохо начали игру, быстро забили. В первом тайме было ещё пару моментов, могли забить и больше. В концовке „СКА-Хабаровск“ сравнял счёт, потом у них пошла игра чуть-чуть получше. Мы еле-еле удержали эту ничью до конца первого тайма. Во втором тайме они усилили давление, мы оборонялись, дождались момента на контратаке и забили второй гол. После этого им трудно было ещё что-то сделать.

„СКА-Хабаровск“ дома играет очень хорошо. Здесь только „Зенит“ выиграл до сегодняшнего матча. Сложный выезд. За счёт каких факторов удалось переломить игру и добиться победы? За счёт желания и командой игры».

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