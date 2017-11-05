«Амкар» уступил «Анжи», играя в большинстве

В матче 16-го тура РФПЛ «Амкар» проиграл «Анжи», имея численное преимущество на поле. В другом матче тура «СКА-Хабаровск» на домашнем поле уступил «Арсеналу».

Пермь, стадион «Звезда».

«Амкар» - «Анжи» - 1:2 (1:2)

Голы: Маркелов 5, Костюков 12, Маркелов 28.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Мельников, Конде (Милькович 57), Костюков (Форбс 76), Гол (Гащенков 46), Огуде, Эззатоллахи, Бодул.

Главный тренер: Гаджи Гаджиев.

«Анжи»: Лория, Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Кацаев (Хубулов 84), Бакаев, Брызгалов, Гулиев, Данченко (Эльмурзаев 86), Прудников (Дибиргаджиев 90), Маркелов.

Главный тренер: Вадим Скрипниченко.

Предупреждения: Маркелов 21, Костюков 34, Конде 41, Бодул 51, Идову 57, Гащенков 73, Тетрашвили 78, Кацаев 84.

Удаления: Маркелов 63.



Судья: Владимир Москалев.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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