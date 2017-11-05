Спаллетти: «„Интер“ провёл хорошую игру, просто удача сегодня была не на нашей стороне»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти подвел итоги матча 12-го тура Серии А, в котором «нерадзурри» сыграли вничью с «Торино» - 1:1:

«Мы сегодня часто били мимо ворот. Кое-где случались рикошеты, кое-где не повезло, когда мяч попадал в штангу и перекладину.

Но я все равно доволен, нам противостояла сильная команда. Мы делаем то, что „Интер“ способен делать. „Торино“ - это команда хорошего уровня. Мы провели хорошую игру, просто удача сегодня была не на нашей стороне. Однако я увидел характер команды, увидел реакцию на пропущенный мяч».

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