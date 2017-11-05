Хайнкес: «Хамес сейчас полетит в Южную Америку, а потом - в Китай. Это безумие»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес раскритиковал календарь товарищеских матчей национальных команд, по которому колумбийскому сборнику Хамесу Родригесу придется полетать по миру в ближайшие дни. 10 ноября колумбийцы сыграют со сборной Южной Кореи, а 14 - с Китаем.

«Хамес сейчас отправляется в Южную Америку, а затем в Китай. Это безумие. Они хотят от футболистов невозможного».

Накануне «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» (3:1).

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