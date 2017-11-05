Румменигге поставил под сомнение будущее Рибери в «Баварии»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге намекнул, что клуб не будет продлевать контракт с полузащитником Франком Рибери. Действующее соглашение 34-летнего француза рассчитано до конца текущего сезона.

«Честно говоря, сейчас я не могу вам ничего сказать по этому поводу. Конечно, Рибери играет в нашем клубе уже 10 лет, у него большие заслуги. Он любит наш клуб и болельщиков „Баварии“. Но поймите, что в футболе есть конкуренция. Мы должны спросить себя, есть ли место для Рибери в будущем команды или же нам пора идти в другом направлении».

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