Почеттино: «Газзанига сегодня действовал блестяще»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» в матче 11-го тура АПЛ, выделив игру резервного голкипера Пауло Газзаниги:

«Нам было тяжело играть, учитывая, что в среду у нас был матч с „Реалом“. „Пэлас“ действовал компактно, выбрав контратакующую модель игры. Мы владели мячом, однако голевых моментов создали немного.

Соперник был свежее нас, „Пэлас“ имел неделю на подготовку, мы же испытывали сложности. Именно поэтому я очень рад победе - это важные три очка.

Я рад за тех, кому нечасто выпадает возможность сыграть, например, Газзанига - сегодня он действовал блестяще».

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