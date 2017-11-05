Мойес: «Конечно, я сказал бы „Эвертону“ „да“»

Экс-наставник «Эвертона» Дэвид Мойес, которого вновь сватают на пост главного тренера «ирисок» дал понять, что не откажется от предложения своего бывшего клуба:

«Конечно, я сказал бы „Эвертону“ „да“, если бы мне поступило предложение снова возглавить клуб.

Если такое предложение поступит, я буду заинтересован, но у меня есть и другие интересы.

Билл Кенрайт - один из лучших управленцев в клубном футболе, поэтому тому, кто получит эту работу, повезет, его будут поддерживать».

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