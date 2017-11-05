Мойес: «Конечно, я сказал бы „Эвертону“ „да“»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Кубок
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:0 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас
17:15 21’ Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед
Испания. Примера 2017/2018, 11 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас
Италия. Серия А 2017/2018, 12 тур
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 1:1 Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино
17:00 35’ Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево 0:0 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи
17:00 34’ Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 1:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома
17:00 36’ Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 0:1 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто
17:00 Задерживается Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезе
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 16 тур
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 1:2 Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар 1:2 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи
16:30 Идет второй тайм, 50’ Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 1:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа
Франция. Лига 1 2017/2018, 12 тур
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб КанКан
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион
  • Главные новости
  • Все новости
16:52
«Тоттенхэм» минимально одолел «Кристал Пэлас»24
16:01
«Амкар» уступил «Анжи», играя в большинстве38
15:17
«Локомотив» - ЦСКА: стартовые составы54
12:57
«СКА-Хабаровск» уступил «Арсеналу» в матче 16-го тура РФПЛ32
10:53
Моуриньо попросит увеличение заработной платы20
17:37
Матч «Лацио» - «Удинезе» под угрозой срыва из-за ливня0
17:33
Почеттино: «Газзанига сегодня действовал блестяще»0
17:14
Хонг-Мин Сон - лучший азиатский голеадор в истории Премьер-Лиги3
17:11
Черчесов и Ромащенко посетили матч «Локомотив» – ЦСКА3
16:55
Попов вызван в сборную Болгарии2
16:46
Инсинье: «Попытаемся добиться своего в матче с „Кьево“»1
16:35
Мата: «Лукаку очень похож на Дрогба»4
16:34
Ди Маттео намерен вернуться в большой футбол2
16:25
«Интер» сыграл вничью с «Торино» и упустил шанс выйти на 1-е место в Серии А14
16:17
Гаджиев: «Так играть, как мы сегодня сыграли в обороне, нельзя»1
16:09
Аршавин может продлить контракт с «Кайратом»4
15:59
Балашов: «„Арсенал“ обладает достаточно хорошим подбором игроков»1
15:59
Итальянская «Модена» признана банкротом2
15:48
Румменигге поставил под сомнение будущее Рибери в «Баварии»4
15:30
Головин пропускает матч с «Локомотивом» из-за травмы8
15:27
Упамекано: «Интерес больших клубов мне льстит, но на данный момент я игрок „РБ Лейпциг“»3
15:22
Хайнкес: «Хамес сейчас полетит в Южную Америку, а потом - в Китай. Это безумие»8
15:14
Льяич: «„Торино“ нуждался в Белотти»0
15:04
Менье мог перейти в «Челси» минувшим летом0
14:52
Алли из-за травмы пропустит товарищеские матчи сборной Англии4

Мойес: «Конечно, я сказал бы „Эвертону“ „да“»

сегодня, 17:24

Экс-наставник «Эвертона» Дэвид Мойес, которого вновь сватают на пост главного тренера «ирисок» дал понять, что не откажется от предложения своего бывшего клуба:

«Конечно, я сказал бы „Эвертону“ „да“, если бы мне поступило предложение снова возглавить клуб.

Если такое предложение поступит, я буду заинтересован, но у меня есть и другие интересы.

Билл Кенрайт - один из лучших управленцев в клубном футболе, поэтому тому, кто получит эту работу, повезет, его будут поддерживать».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 17:28
Пучеглазая мразь хочет очередной клуб утопить !
DXTK
сегодня в 17:26
Как видите Мойес сам напрашивается в Эвертон, так что ВХ не стоит спешить приглашая его..........
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100