Мата: «Лукаку очень похож на Дрогба»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата сравнил нападающего манкунианцев Ромелу Лукаку в экс-форвардом «Челси» Дидье Дрогба.

«Лукаку - сенсационный нападающий. Не думаю, что его игра стала для кого-то откровением, он всегда показывал свой талант.

Лукаку очень похож по стилю на Дидье Дрогба. У него большой потенциал. Дрогба был харизматичным лидером „Челси“, так почему бы Ромелу не стать таким же футболистом для МЮ».

Лукаку перешел в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом из «Эвертона».

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