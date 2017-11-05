«Интер» сыграл вничью с «Торино» и упустил шанс выйти на 1-е место в Серии А

В матче 12-го тура Серии А «Интер» и «Торино» победителя не выявили.
Милан, стадион «Джузеппе Меацца».
«Интер» - «Торино» - 1:1 (0:0)
Голы: Эдер 79 — Яго Фальке 60.
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Нагатомо (Брозович 76), Д`Амброзио, Миранда, Весино, Гальярдини (Эдер 69), Валеро, Кандрева, Перишич, Икарди.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.
«Торино»: Сиригу, Нкулу, Ансальди, де Сильвестри, Бурдиссо, Базелли, Ринкон, Яго Фальке (Ньянг 83), Оби (Аккуа 73), Льяич (Беренгер 89), Белотти.
Главный тренер: Синиша Михайлович.
Предупреждения: Весино 33, Бурдиссо 42, Ринкон 56, Сиригу 61, Оби 64, Шкриньяр 66, Брозович 83, Аккуа 89.
Судья: Даниэле Орсато.
В прошлом туре «Интер» обыграл «Верону» (2:1).
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