Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Как и ожидалось, хавбек «синих» Н’Голо Канте сможет сегодня помочь хозяевам.
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Дзаппакоста, Бакайоко, Канте, Фабрегас, Алонсо, Азар, Мората.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Валенсия, Джонс, Смоллинг, Янг, Эррера, Матич, Мхитарян, Лукаку, Рэшфорд.
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Ты там дерзай.
Ты там дерзай.
Чукотская народная пословица)
Чукотская народная пословица)