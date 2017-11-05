Итальянская «Модена» признана банкротом

Итальянский клуб «Модена», выступающий в Серии С, признан банкротом. Команда не выходила на поле в последних трех матчах дивизиона, сегодня она пропустит четвертую игру и будет исключена из лиги.

Клуб месяцами не выплачивал зарплату футболистам, после чего те отказались играть. Попытки продать «Модену» также не увенчались успехом.

«Модена» была основана в 1912 году, клуб 13 раз играл в Серии А. В последний раз команда выступала в элите в сезоне-2003/04.

Ранее обанкротился румынский «Оцелул».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте