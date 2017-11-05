«Тоттенхэм» минимально одолел «Кристал Пэлас»

В матче 11-го тура АПЛ «Тоттенхэм» переиграл «Кристал Пэлас».
Лондон, стадион «Уэмбли».
«Тоттенхэм» - «Кристал Пэлас» - 1:0 (0:0)
Гол: Сон 64.
«Тоттенхэм»: Газзанига, Вертонген, Роуз (Дэвис 90+2), Д. Санчес, Орье, Сиссоко, Уинкс (Дембеле 46), Эриксен, Дайер, Кейн (Льоренте 77), Сон.
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
«Кристал Пэлас»: Сперони, Уорд (Б. Сако 76), Дэнн, М. Сако, Кабай, Лофтус-Чик, Заа, Миливоевич, Таунсенд, Шлупп, Фосу-Менса.
Главный тренер: Рой Ходжсон.
Предупреждения: Таунсенд 45, Шлупп 56.
Судья: Кевин Фрэнд.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В другом матче тура «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» (4:1).
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Пока поздравлять рано, пошли лучше на Этихад сходим..))
Пока поздравлять рано, пошли лучше на Этихад сходим..))
PS все дружно Плавно переходим на другую игру и болеем за МС и Гвардиолу.
PS все дружно Плавно переходим на другую игру и болеем за МС и Гвардиолу.
Подождем МанСити-Арсенал)
Подождем МанСити-Арсенал)