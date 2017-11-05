Впервые за 21 год в Примере 3 команды идут без поражений после 11 туров

После 11 сыгранных туров в Ла Лиге по-прежнему есть 3 команды, которые еще не проигрывали в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании - «Барселона», «Валенсия» и «Атлетико».

В последний раз подобное на данном отрезке сезона случалось 21 год назад - в сезоне-1996/97 вкуса поражений после 11 туров не знали «Барселона», «Реал» и «Депортиво».

Всего же такое достижение за всю историю турнира было зарегистрировано трижды, помимо вышеуказанных сезонов, такие стартовые беспроигрышные серии у трех клубов одновременно были также в сезоне-1982/83.

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