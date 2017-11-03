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Канте может сыграть с МЮ, Мозес - нет

сегодня, 17:39
ЧелсиЧелси-:-Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед05.11.2017 в 19:30 Не начался

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что хавбек Н’Голо Канте может принять участие в предстоящем матче чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед», а полузащитник Виктор Мозес точно пропустит предстоящую игру.

«У Виктора нет никаких шансов сыграть с МЮ. Он получил серьезное повреждение. Мышечная травма. 

Что касается Канте, то у него есть шансы сыграть с МЮ, но окончательное решение мы примем за день до игры», - сказал Конте.

Напомним, что Канте около трех недель восстанавливался после травмы задней поверхности бедра.

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Все комментарии
Медив
сегодня в 18:27
Главное не кто сыграет, а кто играть не должен. Объективно, если опять выйдет Сеск, то можно сразу идти сдаваться. Лучшая его игра, это выход со скамейки в середине второго тайма, вот это его.
Foxes
сегодня в 17:44
Канте ключевой игрок для пенсионеров.
The Frei
сегодня в 17:42
Канте читерный опорник, с ним Синим будет намного проще.
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