Канте может сыграть с МЮ, Мозес - нет

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что хавбек Н’Голо Канте может принять участие в предстоящем матче чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед», а полузащитник Виктор Мозес точно пропустит предстоящую игру.

«У Виктора нет никаких шансов сыграть с МЮ. Он получил серьезное повреждение. Мышечная травма.

Что касается Канте, то у него есть шансы сыграть с МЮ, но окончательное решение мы примем за день до игры», - сказал Конте.

Напомним, что Канте около трех недель восстанавливался после травмы задней поверхности бедра.

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