«Наполи» не сумел вскрыть оборону «Кьево»

В матче 12-го тура Серии А «Кьево» и «Наполи» сыграли вничью.
Верона, стадион «Марко Антонио Бентегоди»
«Кьево» – «Наполи» – 0:0
«Кьево»: Соррентино, Томович, Гобби, Каччаторе, Гамберини, Кастро, Радованович, Бирса (Меджорини 62), Депаоли (Бастьен 76), Хетемай, Инглезе (Степински 85).
Главный тренер: Роландо Маран.
«Наполи»: Сепе, Альбиоль, Руй (Маджо 66), Хисай, Кулибали, Гамшик, Жоржиньо, Кальехон (Уна 79), Зелински (Аллан 72), Инсинье, Мертенс.
Главный тренер: Маурицио Сарри.
Предупреждения: Радованович 34, Руй 34, Зелински 53, Кулибали 81.
Судья: Давиде Масса.
Отметим, что в другом матче дня «Интер» сыграл вничью с «Торино».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Даже Милан смог разгромить этот Кьево.
Даже Милан смог разгромить этот Кьево.