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«Ювентус» одержал волевую викторию над «Беневенто» и обошёл в турнирной таблице «Интер»

сегодня, 18:54
ЮвентусЮвентус2 : 1БеневентоБеневентоМатч завершен

В матче 12-го тура Серии А «Ювентус» обыграл «Беневенто».

Турин, стадион «Альянц Стэдиум» 

«Ювентус» – «Беневенто» – 2:1 (0:1)
Голы: Игуаин 57, Куадрадо 66 - Чичиретти 19.

«Ювентус»: Щенсны, Ругани, Сандро, Де Шильо, Кьеллини, Куадрадо (Бернардески 81), Матюиди, Маркизио, Дуглас Коста (Манджукич 78), Дибала (Бентанкур 87), Игуаин.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

«Беневенто»: Бриньоли, Антеи, Ди Кьяра, Лазаар (Ломбарди 62), Джимсити, Виола, Чибса, Чичиретти, Катальди (Париджини 87), Венути, Арментерос (Кода 70).
Главный тренер: Роберто Де Зерби.

Предупреждения: Катальди 37, Маркизио 43, Чибса 45, Игуаин 73, Антеи 85, Бернардески 89.

Судья: Розарио Абиссо.

Отметим, что в другом матче дня «Интер» сыграл вничью с «Торино».

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Все комментарии
Zen-Aku
сегодня в 19:09
Отскочили горбатые ш****
Великий Князь ответил Sexual Harassment
сегодня в 19:08
Sexual Harassment:
Щесны конечно начудил со стенкой
Я вообще сразу думал рикошет. Только на повторе разглядел)
Чемпионский клык 2
сегодня в 19:08
Ведьма взяла на клыка, но радости мало!
Великий Князь ответил juvenale
сегодня в 19:07
juvenale:
мда ужасная игра....хотя по моментам должны были минимум 5 забивать.Судья тоже начудил,вроде не было нарушения перед голом беневенто.Ну и Дибала очердной слабый матч и это против последней команды чемпионата,ну хоть картонный кабинет обошли
Норм игра. Просто фраернулись маленько.)
Что создал Беневенто? Верно - ничего. Ну а мы штук 8 должны были ложить.
Sexual Harassment
сегодня в 19:06
Щесны конечно начудил со стенкой
Великий Князь
сегодня в 19:06
Да уж, умеют наши в последнее время превращать проходные игры в валидольные)
И дело даже не в пропущенном мяче, он не логичный и не из чего не вытекал, а в том, что после второго бросили играть и начали пижонить. Могли бы в честь юбилея и уверенно выиграть.
Как бы там не было, всех братьев с победой! Сегодня все наши конкуренты поспешили поздравить великий Ювентус.
Судейство просто отвратительное. Очень много карточек, щедро одаренный юанями судья, не показал игрокам Беневенто, нам же напротив, через край. Не понял карточки Супер Игу и Маркизио.
Ещё раз всех с победой!
Санчо Панса
сегодня в 19:02
С волевой победой, Старая Синьора! Явно недооценили аутсайдера Серии А. Игуаин в хорошей форме прибывает)
Марк Аврелий
сегодня в 19:01
Туринский кабинет опять отскочил.
juvenale
сегодня в 19:01
мда ужасная игра....хотя по моментам должны были минимум 5 забивать.Судья тоже начудил,вроде не было нарушения перед голом беневенто.Ну и Дибала очердной слабый матч и это против последней команды чемпионата,ну хоть картонный кабинет обошли
773sergeytank
сегодня в 18:56
Слабенько, ну да ладненько.
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