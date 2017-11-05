«Ювентус» одержал волевую викторию над «Беневенто» и обошёл в турнирной таблице «Интер»

В матче 12-го тура Серии А «Ювентус» обыграл «Беневенто».
Турин, стадион «Альянц Стэдиум»
«Ювентус» – «Беневенто» – 2:1 (0:1)
Голы: Игуаин 57, Куадрадо 66 - Чичиретти 19.
«Ювентус»: Щенсны, Ругани, Сандро, Де Шильо, Кьеллини, Куадрадо (Бернардески 81), Матюиди, Маркизио, Дуглас Коста (Манджукич 78), Дибала (Бентанкур 87), Игуаин.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
«Беневенто»: Бриньоли, Антеи, Ди Кьяра, Лазаар (Ломбарди 62), Джимсити, Виола, Чибса, Чичиретти, Катальди (Париджини 87), Венути, Арментерос (Кода 70).
Главный тренер: Роберто Де Зерби.
Предупреждения: Катальди 37, Маркизио 43, Чибса 45, Игуаин 73, Антеи 85, Бернардески 89.
Судья: Розарио Абиссо.
Отметим, что в другом матче дня «Интер» сыграл вничью с «Торино».
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Что создал Беневенто? Верно - ничего. Ну а мы штук 8 должны были ложить.
Что создал Беневенто? Верно - ничего. Ну а мы штук 8 должны были ложить.
И дело даже не в пропущенном мяче, он не логичный и не из чего не вытекал, а в том, что после второго бросили играть и начали пижонить. Могли бы в честь юбилея и уверенно выиграть.
Как бы там не было, всех братьев с победой! Сегодня все наши конкуренты поспешили поздравить великий Ювентус.
Судейство просто отвратительное. Очень много карточек, щедро одаренный юанями судья, не показал игрокам Беневенто, нам же напротив, через край. Не понял карточки Супер Игу и Маркизио.
Ещё раз всех с победой!
И дело даже не в пропущенном мяче, он не логичный и не из чего не вытекал, а в том, что после второго бросили играть и начали пижонить. Могли бы в честь юбилея и уверенно выиграть.
Как бы там не было, всех братьев с победой! Сегодня все наши конкуренты поспешили поздравить великий Ювентус.
Судейство просто отвратительное. Очень много карточек, щедро одаренный юанями судья, не показал игрокам Беневенто, нам же напротив, через край. Не понял карточки Супер Игу и Маркизио.
Ещё раз всех с победой!