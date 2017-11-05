«Рубин» и «Зенит» голов не забили

«Рубин» сыграл вничью с «Зенитом» в матче 16-го тура чемпионата России.
Казань, стадион «Казань Арена»
«Рубин» - «Зенит» 0:0
«Рубин»: Джанаев, Сигурдссон, Гранат, Сорокин, Камболов (Цакташ, 81), Жемалетдинов (Азмун 75), Оздоев, Бауэр, Канунников (Карадениз 88), Кудряшов, М'Вила.
Главный тренер: Курбан Бердыев.
«Зенит»: Лунев, Мевля (Шатов 67), Кришито, Иванович, Смольников, Паредес, Краневиттер (Дриусси 75), Ерохин, Полоз (Жирков 56), Кокорин, Дзюба.
Главный тренер: Роберто Манчини.
Предупреждения: Гранат 24, Бауэр 54, М'Вила 61, Паредес 72, Смольников 90.
Судья: Роман Галимов.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
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