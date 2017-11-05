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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
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17:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 3:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 1:0 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед
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17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево 0:0 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 2:4 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 2:1 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 16 тур
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«Рубин» и «Зенит» голов не забили

сегодня, 20:53
РубинРубин0 : 0ЗенитЗенитМатч завершен

«Рубин» сыграл вничью с «Зенитом» в матче 16-го тура чемпионата России.

Казань, стадион «Казань Арена»

«Рубин» - «Зенит» 0:0

«Рубин»: Джанаев, Сигурдссон, Гранат, Сорокин, Камболов (Цакташ, 81), Жемалетдинов (Азмун 75), Оздоев, Бауэр, Канунников (Карадениз 88), Кудряшов, М'Вила.
Главный тренер: Курбан Бердыев.

«Зенит»: Лунев, Мевля (Шатов 67), Кришито, Иванович, Смольников, Паредес, Краневиттер (Дриусси 75), Ерохин, Полоз (Жирков 56), Кокорин, Дзюба.
Главный тренер: Роберто Манчини.

Предупреждения: Гранат 24, Бауэр 54, М'Вила 61, Паредес 72, Смольников 90.

Судья: Роман Галимов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Jeck Denielse
сегодня в 22:11
Если честно - надоели эти фокусы и опыты.....

7 последних игр - одна победа.....

Не надо ничего придумывать мистер Манчини.....просто верните Зенит который был 2 месяца назад....

Манчини: «Со следующей игры „Зенит“ будет забивать много»

А сейчас чего ?? Фору даёте ??

Пока типа Спартак не догонит и Локо на 10 очков вперёд не уйдёт - нужды в победах нету ???

Надоело.........
Гоша Великолепный ответил mihaluch
сегодня в 22:10
mihaluch:
Не понятно что в"Зените" делает Дзюбан.
Не понятно,зато видно!
Гавроша
сегодня в 22:09
Давайте брать пример с англичан - когда трудно, они поддерживают свою команду. Ругать легко, но все равно, Зенит Чемпион!
ZENIT GOAL
сегодня в 22:06
Ну что можно сказать...
Реализация, конечно, подвела, но это только полбеды - моменты-то возникать начали только в концовках таймов, когда Рубин заметно подсел физически, и то со стандартов, в основном. Тут вопрос не к фортуне, а к команде и Манчини - какого чёрта Зенит играл только эти самые 5 минут в первом тайме и 10 во втором? Что делали остальные 75 минут? Рубин, который по ходу сезона в ещё более тяжёлом положении пребывает, чем мы, просто съел Зенит в центре поля! Как я уже говорил, без Кузяева просто остатки игры пропадают, надежда остаётся только на стандарты и на усталость соперника. В Дании подфартило в концовке, а сегодня - уж простите, не каждый-же раз! Ну и Ерохин - что-то с чем-то! На лавку его срочно!
В общем, ошибся я с прогнозом на этот матч, но рискну сделать ещё один - если будут так играть, то в оставшихся до зимы матчах ни одной победы им не видать, кроме как с Вардаром, возможно ( и то не факт, вспоминая Иегуду).

ИГРЫ НЕТ!
Аргeнтинeц ответил Гавроша
сегодня в 22:04
Гавроша:
А что у тебя за ник с цифрами - букв не нашел?
А что у тебя за ава с голубым львом? Это царь паредесов?
зенит юрист ответил Гавроша
сегодня в 22:03
Гавроша:
А что у тебя за ник с цифрами - букв не нашел?
а это робот из тарасовки. вместо головы процессор питается исключительно желудями
зенит юрист
сегодня в 22:02
    Гавроша ответил 112910415
    сегодня в 21:59
    112910415:
    очередной успех питерского супер-гранда привыкаем..
    А что у тебя за ник с цифрами - букв не нашел?
    112910415
    сегодня в 21:59
    очередной успех питерского супер-гранда
    привыкаем..
    Гавроша
    сегодня в 21:58
    У нас новая команда, еще только создается, надо чуток подождать.
    зенит юрист ответил RDeanW
    сегодня в 21:56
    RDeanW:
    5 игр без побед, 4 игры без голов! это вот их в чемпионы записали?)
    нет вас которые на последних минутах пропускают
    Гавроша ответил Михаил Славнов
    сегодня в 21:54
    Михаил Славнов:
    А что свиноферма уже матч-ТВ представляется?
    Да они родились в телевизоре
    Михаил Славнов ответил RDeanW
    сегодня в 21:53
    RDeanW:
    матч-тв очень сильно жалеет, что выбрали для показа игру зенита. больше они такой ошибки не допустят)
    А что свиноферма уже матч-ТВ представляется?
    Хороший Малый ответил RDeanW
    сегодня в 21:53
    RDeanW:
    5 игр без побед, 4 игры без голов! это вот их в чемпионы записали?)
    Мясной посмотрим кто будет выше в таблице по окончанию чемпионата.
    Гавроша
    сегодня в 21:52
    Ну не проиграли же, а по моментам мы были впереди. Не забили в этом - забьем в следующем!
    Хороший Малый
    сегодня в 21:51
    Глубокий кризис продолжается 😑

    5 матчей в РФПЛ, 3 очка, 2 забитых гола

    Б Р А В О 😞
    Порядочная свинья
    сегодня в 21:51
    Недокоронованные опять оступились...
    hansa
    сегодня в 21:50
    в Рубине некому играть впереди и единственного толкового нападающего продали - вредительство какое-то (просто так написал)
    фанат джигурды ответил Чист
    сегодня в 21:49
    Чист:
    это ясно у нас все решают в кабинетах
    Ответь игнорщику Зюкселю410, что его команда просто слаба.
    breezcool
    сегодня в 21:49
    Продержался рубин у себя дома, выстоял еле-еле, жаль Зениту не повезло забить, столько моментов было, чёт не фортит третий тур к ряду, надеюсь пройдёт это и придёт реализация преимущества в классе. Веселая игра была. Шатов и Ерохин не достойны играть
    Absinthe6
    сегодня в 21:48
    Арбитр отсудил на 5+! ...в отличие от Карасева
    фанат джигурды
    сегодня в 21:47
    Случайно Паровозу 0:3 продули. (судья виноват /ири13/)

    0:0 с Рубином- полнолуние виновато.
    n272nm ответил RDeanW
    сегодня в 21:45
    RDeanW:
    у вас команда в пропасть катится, а вы все 5-1 из начала сезона вспоминаете)
    Вы там в Тарасовке бромантаном обожрались?! В какую такую пропасть?! Зенит досрочно в евровесну вышел.Сидите лучше молча и думайте как будете играть с Зенитом, который "в пропасть катится". Бугага :)))
    Чист ответил Miaf
    сегодня в 21:45
    Miaf:
    А Дриуси тебе чем не нравится,хорошо играет, тут появилось мнение, что уход Йана Молло ослабил команду.
    да освобождают места для наших сборников - если так будет идти не резон и убежит
    stachel ответил n272nm
    сегодня в 21:44
    n272nm:
    Команда Промеса уехала из Питера проиграв 1-5. Это все что можно сказать о его мастерстве.
    У Зенита тогда влетело все что могло влететь. И тогда не играл ватный Дзюба. Но даже в той игре атака пищевика смотрелась очень хорошо.
    EGF555LOKO1
    сегодня в 21:43
    Манчини всё больше на румына похож!
    EGF555LOKO1
    сегодня в 21:42
    Сыграй сегодня Зенит со Спартаком счёт бы поменялся
    mars6791
    сегодня в 21:42
    Вроде у Рубина проявляется игра в середине поля, но по прежнему беда с нападающим, отсюда малая результативность. Причем нападающие нужны способные сами создавать моменты, Азмун здесь мало подходит. Рубин шел вперед, но атаки беззубы и поэтому не страшны, а это уже придает уверенности в игре соперникам.
    Чист ответил stachel
    сегодня в 21:42
    stachel:
    Можно я за питерцев? У нас только безмозглые глоры писали кипятком, когда Манчини назначили главным. Многие понимали, что Манчини нужен состав уровня Манчини и чемпионат играющих команд, а не чемпионат-икарус. Когда же началась тотальная закупка-распродажа, многие были в шоке: уход Цаллагова и Юсупова был логичен, но приход Полоза, Ерохи, Мявли, Дриусси и прочих вызвал много вопросов. Манчини и Ерохин. Это как может быть?!
    если бы все решали тренера покупают продают чиновники - которые ни каким боком к футболу дело не имеют ну тот же Рубин денег море набрали где лучше наварится а тенеру дай результат а тот тренера чуть ли не посылает ну и что уволи другого взяли а с них как с гуся вода - пусть на свои играют а не в бюджет
    n272nm ответил stachel
    сегодня в 21:42
    stachel:
    Нам уже месяц "не везет"! Слабая реализация - это не вопрос везения, а уровня мастерства исполнителей. Если у тебя в атаке играет Ероха, который проигрывает все единоборства и не может точный пас отдать на 5 метров, о какой удаче может идти речь? Посмотри на Промеса, ему удача не нужна, ибо есть мастерство и класс.
    Команда Промеса уехала из Питера проиграв 1-5. Это все что можно сказать о его мастерстве.
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