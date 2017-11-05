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«Локомотив» ушёл от поражения в матче с ЦСКА

сегодня, 18:21
ЛокомотивЛокомотив2 : 2ЦСКАЦСКАМатч завершен

В матче 16-го тура РФПЛ «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью.

Москва, стадион «РЖД Арена» 

«Локомотив» – ЦСКА – 2:2 (1:2)
Голы: Ан. Миранчук 14, Фернандеш 87 - Витиньо 28, Натхо 43.
Нереализованный пенальти: Фернандеш 76 (вратарь)

«Локомотив»: Коченков, Кверквелия, Пейчинович, Михалик (Коломейцев 69), Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ан. Миранчук, Фарфан.
Главный тренер: Юрий Семин.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, Набабкин, Щенников, Натхо, Фернандес, Хосонов, Вернблум, Витиньо (Жамалетдинов 83), Дзагоев (Миланов 80).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

Предупреждения: Хосонов 40, А. Березуцкий 48, Вернблум 57, Рыбус 62, Васин 75.
Удаление: Хосонов 49 (вторая желтая)

Судья: Сергей Карасев.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Parovoznic ответил cska1948
сегодня в 19:09
cska1948:
Я и ниже писал, что формально Карасёв прав, но учитывая статус матча мог и ограничится устным внушением. Вспомни игру за Суперкубок. Примерно в аналогичной ситуации Безбородов не показал вторую жёлтую и его за это не расстреляли.
А ещё Карась не показал прямую красную истеричке за "немножко подтолкнул локтем в грудь". Тоже, думаю, не расстреляют.

Брось, судейство не было против цска. Вспомни, сколько угловых в ворота цска Карась не разглядел - я три насчитал. И истеричку не удалил. И пенальти без красной поставли - а мог бы вполне и с красной (ведь мог же?)

ЦСКА не одолел ТАКОЙ Локомотив - без Ари, Чорлуки и Гильерме. Сами виноваты.
А игра реально была равной. И счёт по игре.
STAVR 2015
сегодня в 19:08
"СУДЬЯ ПРОДАЖНАЯ"!
Великолепный ответил морозз
сегодня в 19:08
морозз:
Слушал Ганчаренко, так вот он полностью неудовлетворён ничьёй...ЦСКА играл в силовой мужской футбол с мелким и не очень фолами и доминировал до удаления на поле! Хорошо играли обе команды, мне понравился матч!
Конечно Ганчаренко не удовлетворен ничьей, как и мы, Карасев все сделал, что бы Локомотив не проиграл))
морозз ответил ОЛЛС
сегодня в 19:08
ОЛЛС:
Сам-то с патологическими проблемами правописания.Ещё мальчишку учишь.)))
Конь, ты чего так расстроен ничьёй? Не переживай так, вам в этом сезоне ничего не светит!
морозз ответил Великолепный
сегодня в 19:07
Великолепный:
Молодцы все таки армейцы, вдесятером в меньшинстве против 12 человек играть - браво ребята))
Слушал Ганчаренко, так вот он полностью неудовлетворён ничьёй...ЦСКА играл в силовой мужской футбол с мелким и не очень фолами и доминировал до удаления на поле! Хорошо играли обе команды, мне понравился матч!
форева
сегодня в 19:06
Короче,Карасёв делал ничью для газпрома, остальное всё бла-бла и перевод стрелок. Вёл бы Локо, он бы у них и удалил, пенальпоставил, а потом при ничьей, если даже надо было 20 минут добавить, добавил бы всё равно по минимуму.
Так что паровозы, Карась и вас кинул на возможную победу.)))
cska1948 ответил Parovoznic
сегодня в 19:05
Parovoznic:
А не должен был удалять? Не, ну так, откровенно, положа руку на сердце?
Я и ниже писал, что формально Карасёв прав, но учитывая статус матча мог и ограничится устным внушением. Вспомни игру за Суперкубок. Примерно в аналогичной ситуации Безбородов не показал вторую жёлтую и его за это не расстреляли.
ОЛЛС ответил морозз
сегодня в 19:05
морозз:
Дружище, уважай суровый Русский язык...не коверкай ты его так!
Сам-то с патологическими проблемами правописания.Ещё мальчишку учишь.)))
Великолепный ответил cska1948
сегодня в 19:05
cska1948:
Я вполне серьёзно. Именно так всё и было!
Я то же серьезно, ты красавец, еще в перерыве была у меня мысль, что Хосонова Карасев во втором тайме удалит когда покажет ему вторую желтую))
Parovoznic ответил форева
сегодня в 19:05
форева:
Не, это Михалика удалять нельзя за удар локтём Марио в ухо.)
А игроков Локомотива - нужно? )))

Юмористы, ёпта....
skiros ответил форева
сегодня в 19:04
форева:
Не, это Михалика удалять нельзя за удар локтём Марио в ухо.)
Какой Михалик? ты матч вообще смотрел?
Александр Светличный 1 ответил Parovoznic
сегодня в 19:04
Parovoznic:
Забей.
локооооооо!!!
Greiba
сегодня в 19:04
38-я минута. СУДЬИ ПРАВИЛЬНО ОТМЕНИЛИ ГОЛ "ЛОКО"


Бригада арбитров приняла верное решение, не засчитав взятие ворот гостей. Второй ассистент Тихон Калугин правильно определил положение "вне игры" у Мануэла Фернандеша, зашедшего за линию офсайда, а Сергей Карасев, получив сигнал от помощника, гол отменил.
49-я минута. КАРАСЕВ ПРАВИЛЬНО УДАЛИЛ ИГРОКА ЦСКА
Главный арбитр правильно наказал игрока гостей Хетага Хосонова предупреждением. Для футболиста красно-синих оно стало вторым, и ему пришлось покинуть поле. В том эпизоде Хосонов грубо сыграл против Тараса Михалика, попав ему в голень прямой ногой.
56-я минута. АРБИТР ОШИБОЧНО НЕ УДАЛИЛ ВЕРНБЛУМА
Сергей Карасев ошибочно не удалил игрока гостей Вернблума. В том эпизоде футболист красно-синих умышленно ударил локтем Алексея Миранчука. Судя по всему, рефери применил дисциплинарную санкцию, посоветовавшись с первым ассистентом Антоном Аверьяновым.

75-я минута. КАРАСЕВ НЕ УДАЛИЛ ВАСИНА


Главный арбитр допустил еще одну серьезную ошибку, не удалив игрока гостей Васина. Защитник ЦСКА руками задержал соперника, выбегавшего один на один с вратарем. Армеец не пытался сыграть в мяч. По правилам игры, такой фол карается назначением 11-метрового удара и красной карточкой. Однако Карасев, выдержав паузу, почему-то достал желтую.
IL-72
сегодня в 19:04
Армия в меньшенстве играла а это все про судей Меняйте меняйте свиньи пластинку
морозз ответил фанат джигурды
сегодня в 19:04
фанат джигурды:
Здравствуй, Александрович. Но, года 3 назад ввели правило, что двойного наказания быть не должно, типа, пенальти- это и так почти гол.
Но заметь, иногда всё таки двойное наказание следует! Пример: игрок выходит один на ворота и во время удара его сносят - красная и пенальти! Игрок выбивает мяч из пустых ворот - красная и пенальти!
Великолепный
сегодня в 19:04
Молодцы все таки армейцы, вдесятером в меньшинстве против 12 человек играть - браво ребята))
zyxel410
сегодня в 19:03
А мне матч понравился , такое бодренькое, с "нервом", рубилово.
фанат джигурды ответил Greiba
сегодня в 19:03
Greiba:
СЭ: Арбитр ошибочно не удалил Вернблума На 56-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА арбитр Сергей Карасев ошибочно не удалил игрока гостей Понтуса Вернблума. В том эпизоде футболист красно-синих умышленно ударил локтем Алексея Миранчука. Судя по всему, рефери применил дисциплинарную санкцию, посоветовавшись с первым ассистентом Антоном Аверьяновым. Швед, кстати, не в первый раз действует подобным образом. Достаточно вспомнить, как примерно год назад он так же действовал против соперника в игре ЦСКА с "Рубином". Момент остался незамеченным арбитром Александром Егоровым, из-за чего судью потом наказали.
Только свердловских по трое удаляют.
форева ответил Parovoznic
сегодня в 19:03
Parovoznic:
Мерзавец, как он мог! )))) Игроков цска удалять жы нельзя, да? ))))
Не, это Михалика удалять нельзя за удар локтём Марио в ухо.)
Parovoznic ответил Greiba
сегодня в 19:02
Greiba:
СЭ: Арбитр ошибочно не удалил Вернблума На 56-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА арбитр Сергей Карасев ошибочно не удалил игрока гостей Понтуса Вернблума. В том эпизоде футболист красно-синих умышленно ударил локтем Алексея Миранчука. Судя по всему, рефери применил дисциплинарную санкцию, посоветовавшись с первым ассистентом Антоном Аверьяновым. Швед, кстати, не в первый раз действует подобным образом. Достаточно вспомнить, как примерно год назад он так же действовал против соперника в игре ЦСКА с "Рубином". Момент остался незамеченным арбитром Александром Егоровым, из-за чего судью потом наказали.
Два слова, о которые разбиваются все аргументы: И ЧЁ?

Игра окончена. Счёт на табло.
Великолепный ответил Parovoznic
сегодня в 19:02
Parovoznic:
Мерзавец, как он мог! )))) Игроков цска удалять жы нельзя, да? ))))
Мерзавец, как он мог! )))) Игроков локо удалять же нельзя, да? ))))

И вот не удалил!
cska1948 ответил Великолепный
сегодня в 19:02
Великолепный:
Тогда и ты красавец!
Я вполне серьёзно. Именно так всё и было!
Александр Светличный 1
сегодня в 19:01
кони спаслись!
фанат джигурды ответил морозз
сегодня в 19:01
морозз:
Ты не прав, именно фол последней надежды связанный с неминуемым опасным выходом на ворота наказывается красной карточкой и пенальти! Привет!
Здравствуй, Александрович.


Но, года 3 назад ввели правило, что двойного наказания быть не должно, типа, пенальти- это и так почти гол.
морозз ответил mugik1973
сегодня в 19:01
mugik1973:
У яверблума в ЧР произдной
Дружище, уважай суровый Русский язык...не коверкай ты его так!
форева
сегодня в 19:01
Я смотрю на этом сайте в подовляющем большинстве контингент с дефицитом серого вещества.))) Как им комментаторы и "эксперты" сказали, так они потом с этой информацией и носятся. Своих мыслей абсолютный 0. )))
Ударил Вернблум локтём в грудь, схватился Миранчук за лицо, заверещал комментатор про удар локтем в лицо. И на те вам, вот они все тут.)))) Ну я понимаю, что 80 % вообще не матча не момента не видели, но раз дядя в ящике сказал - значит так, своих то мыслей всё равно нет.))
Parovoznic ответил Великолепный
сегодня в 19:01
Великолепный:
В меньшинстве оставил ЦСКА, хотя за такие нарушения частенько желтые не дают, но Карасев помнил, что у Хосонова была желтая в первом тайме и спецом его удалил)) А ты говоришь, что Карасев сделал!
Мерзавец, как он мог! )))) Игроков цска удалять жы нельзя, да? ))))
mugik1973 ответил Locomotive Breath
сегодня в 19:01
А что так мало ходят болельщиков? По твоим словам ЦСКА популярный клуб. Тогда ответь почему на игру ЦСКА ни кто не ходит. Или туда военных загоняют что бы видимость создать
Greiba
сегодня в 19:01
СЭ: Арбитр ошибочно не удалил Вернблума На 56-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА арбитр Сергей Карасев ошибочно не удалил игрока гостей Понтуса Вернблума. В том эпизоде футболист красно-синих умышленно ударил локтем Алексея Миранчука. Судя по всему, рефери применил дисциплинарную санкцию, посоветовавшись с первым ассистентом Антоном Аверьяновым. Швед, кстати, не в первый раз действует подобным образом. Достаточно вспомнить, как примерно год назад он так же действовал против соперника в игре ЦСКА с "Рубином". Момент остался незамеченным арбитром Александром Егоровым, из-за чего судью потом наказали.
Великолепный ответил cska1948
сегодня в 19:00
cska1948:
Поверь на слово, это я Игорю перед ударом сказал, куда Фернандеш будет бить. Я крикнул: - Игорь, право! И он меня услышал.
Тогда и ты красавец!
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