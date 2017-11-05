«Локомотив» ушёл от поражения в матче с ЦСКА

В матче 16-го тура РФПЛ «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью.
Москва, стадион «РЖД Арена»
«Локомотив» – ЦСКА – 2:2 (1:2)
Голы: Ан. Миранчук 14, Фернандеш 87 - Витиньо 28, Натхо 43.
Нереализованный пенальти: Фернандеш 76 (вратарь)
«Локомотив»: Коченков, Кверквелия, Пейчинович, Михалик (Коломейцев 69), Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ан. Миранчук, Фарфан.
Главный тренер: Юрий Семин.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, Набабкин, Щенников, Натхо, Фернандес, Хосонов, Вернблум, Витиньо (Жамалетдинов 83), Дзагоев (Миланов 80).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.
Предупреждения: Хосонов 40, А. Березуцкий 48, Вернблум 57, Рыбус 62, Васин 75.
Удаление: Хосонов 49 (вторая желтая)
Судья: Сергей Карасев.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
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и тут уже сами как хотите додумывайте)
и тут уже сами как хотите додумывайте)