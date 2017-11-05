«Спартак» - «Уфа»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 16-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Уфой». Напомним, что данную встречу обслужит судейская бригада под руководством Артема Чистякова.
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков, Попов, Фернандо, Промес, Зе Луиш, Л. Адриано.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Салатич, Игбун.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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Вперёд, Спартак!
Вперёд, Спартак!
К моей огромной радости, Спартак сегодня крупно выиграет!
К моей огромной радости, Спартак сегодня крупно выиграет!