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Грушевский: «Геркус - случайный человек в футболе, не контролирует свои пацанские замашки»

сегодня, 17:00
ЛокомотивЛокомотив2 : 2ЦСКАЦСКАМатч завершен

Известный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский подверг критике президента «Локомотива» Илью Геркуса:

«Хотел бы отметь фигуру президента „Локомотива“ Ильи Геркуса. Он в масштабах своей роли в российском футболе никто, чтобы позволять себе подобного рода заявления насчет паровоза, который коней на обочину вытеснил. „Локомотив“ – лидер сезона, но делать такие заявления президенту футбольного клуба – верх глупости. У самого господина Геркуса никаких заслуг перед футболом нет на данную минуту. Лучше бы он нам рассказал, каким образом можно заплатить 3 млн долларов за свободного агента – вратаря Медведева.

Даже болельщики „Локомотива“ недолюбливают этого джентльмена за бесконечные попытки убрать из клуба Юрия Семина. На уровне тюремного и блатного наезда были рассуждения по поводу Вернблума, с которым нужно бороться. Судьи достаточно часто награждают его желтыми карточками, как-то сами разберутся. Геркус – случайный человек в отечественном футболе, должен относиться дипломатически к другим клубам, которые имеют наибольший вес. Он всего лишь наемный менеджер, принесенный ветром. Нужно уметь контролировать свои эмоции и пацанские замашки в публичных заявлениях. Это не украшает ни его клуб, ни его самого».

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Все комментарии
Артем Вартов
сегодня в 17:51
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.спам
kostik 84
сегодня в 17:48
да, может геркус где-то и перегибает, но по крайней мере ему участь локомотива небезразлична, в отличии от предшественницы, ИМХО
FRZZ
сегодня в 17:47
Мужик правильно говорит.
Казанский ответил veter852
сегодня в 17:39
veter852:
А кто такой Грушевский?
Типа Артемона Пенхауза,но только известней и смешнее)))
Великолепный ответил RussianHorse
сегодня в 17:38
Верно - Палыч уважаемый человек, что не скажешь о случайном наемном менеджере))
Байкал-38 ответил makkie
сегодня в 17:38
makkie:
На твой клуб тут РашнХорсы наезжают, а ты все какими-то невнятными ответами отделываешься. Что, не с руки пришпорить армейцев на сайте? По спартаковским болельщикам проходишься только так. Давай, вперед и с песней!
А ты, что под Табаки косишь?!
makkie ответил RussianHorse
сегодня в 17:38
Палыч, кстати, спартаковец :)))
veter852
сегодня в 17:28
А кто такой Грушевский?
makkie ответил Байкал-38
сегодня в 17:26
Байкал-38:
А кто такой Грушевский? Когда то в Аншлаге выступал! Есть такая пословица в словаре Даля «Курица не птица, баба не человек»! А про Грушевского можно сказать, что он не артист!
На твой клуб тут РашнХорсы наезжают, а ты все какими-то невнятными ответами отделываешься. Что, не с руки пришпорить армейцев на сайте? По спартаковским болельщикам проходишься только так. Давай, вперед и с песней!
Байкал-38
сегодня в 17:23
А кто такой Грушевский? Когда то в Аншлаге выступал!
Есть такая пословица в словаре Даля «Курица не птица, баба не человек»!
А про Грушевского можно сказать, что он не артист!
Сергеевич вернулся 1 ответил RUSTY8
сегодня в 17:23
RUSTY8:
и это говорит болельщик клуба Жени Харьковского
Ещё одно кривое зеркало). Перевернут всё задом наперёд..Вспомнил бы, как Гинер на исполкоме года три назад по фене базарил с Толстых, грозился ему камень в башку запустить)). Ну и дела в королевстве..).
RussianHorse ответил RUSTY8
сегодня в 17:22
RUSTY8:
и это говорит болельщик клуба Жени Харьковского
Так кто такой Женя « харьковский», и кто этот фраер?)
Чего добился первый и откуда вылез второй?
Первый на «респекте» с множеством людей от депутатов до олигархов, второй обычный наёмник «принеси подай»
Великий ЦСКА Москва
сегодня в 17:15
А Геркус это кто?
RUSTY8
сегодня в 17:14
и это говорит болельщик клуба Жени Харьковского
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 17:13
Человеку с пацанскими замашками, для начала надо, что бы его клуб выиграл столько титулов, сколько выиграл ЦСКА, а потом рот раскрывать!)))

Теперь буду очень рад, если любой клуб выиграет чемпионство, кроме проводниц!)))
RussianHorse
сегодня в 17:11
Под каждым словом подписываюсь, все верно.
Куда ты прыгаешь, очкарик поехавший 🤓?)
ДСА
сегодня в 17:10
Кто бабки платит, тот языком и может молотить.
Казанский
сегодня в 17:08
Бабаев о Веллитоне "Ему надо ходить по Москве и оглядываться"
Гинер о Ростове в ЛЧ "Лучще бы туда попал Зенит для блага России"
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Те еще "реальные пацаны" из Ватуинок))
makkie
сегодня в 17:07
Забавно, у цска тоже есть свой Рейнгольд :)))
Дима Головашич
сегодня в 17:07
Пожалуй, это правда.
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