Грушевский: «Геркус - случайный человек в футболе, не контролирует свои пацанские замашки»

Известный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский подверг критике президента «Локомотива» Илью Геркуса:

«Хотел бы отметь фигуру президента „Локомотива“ Ильи Геркуса. Он в масштабах своей роли в российском футболе никто, чтобы позволять себе подобного рода заявления насчет паровоза, который коней на обочину вытеснил. „Локомотив“ – лидер сезона, но делать такие заявления президенту футбольного клуба – верх глупости. У самого господина Геркуса никаких заслуг перед футболом нет на данную минуту. Лучше бы он нам рассказал, каким образом можно заплатить 3 млн долларов за свободного агента – вратаря Медведева.

Даже болельщики „Локомотива“ недолюбливают этого джентльмена за бесконечные попытки убрать из клуба Юрия Семина. На уровне тюремного и блатного наезда были рассуждения по поводу Вернблума, с которым нужно бороться. Судьи достаточно часто награждают его желтыми карточками, как-то сами разберутся. Геркус – случайный человек в отечественном футболе, должен относиться дипломатически к другим клубам, которые имеют наибольший вес. Он всего лишь наемный менеджер, принесенный ветром. Нужно уметь контролировать свои эмоции и пацанские замашки в публичных заявлениях. Это не украшает ни его клуб, ни его самого».

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