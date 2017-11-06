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Глава комитета по этике РФС: «Вчера Ганчаренко немного вышел за пределы этических норм»

сегодня, 16:03
ЛокомотивЛокомотив2 : 2ЦСКАЦСКАМатч завершен

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев считает, что главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко выходит за рамки дозволенного, критикуя действия арбитров. Накануне у белорусского специалиста были вопросы к Сергею Карасеву - главному судье матча 16-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «армейцами».

«Высказывания Ганчаренко были несколько неожиданные. Ранее уже были такие случаи от этого тренера, но как-то поспокойнее, а вчера он немного вышел за пределы этических норм. Считаю, что так поступать главному тренеру нельзя».

«Комитет рассмотрит поведение Ганчаренко, как только появятся соответствующие заявки от руководства (РФС)».

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Все комментарии
Конебаклан
сегодня в 16:13
Гинер клубу все можно!
Foxes
сегодня в 16:10
ГончаренкО косит под Моуриньо.
severnyj84
сегодня в 16:09
Какой может быть комитет по этике при кукуяновско-мешковско-карасевском бесчинстве?
oFANATo ответил starche
сегодня в 16:08
starche:
Всё-таки многовато позволяется тренерам-горлопанам.
И не говори... особенно Луческу и Боашу...
starche
сегодня в 16:07
Всё-таки многовато позволяется тренерам-горлопанам.
ДСА
сегодня в 16:05
Штрафом отделается, делов-то
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