Глава комитета по этике РФС: «Вчера Ганчаренко немного вышел за пределы этических норм»

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев считает, что главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко выходит за рамки дозволенного, критикуя действия арбитров. Накануне у белорусского специалиста были вопросы к Сергею Карасеву - главному судье матча 16-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «армейцами».

«Высказывания Ганчаренко были несколько неожиданные. Ранее уже были такие случаи от этого тренера, но как-то поспокойнее, а вчера он немного вышел за пределы этических норм. Считаю, что так поступать главному тренеру нельзя».

«Комитет рассмотрит поведение Ганчаренко, как только появятся соответствующие заявки от руководства (РФС)».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте