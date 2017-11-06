Чугайнов: «Не думаю, что зимой „Локомотиву“ кровь из носу требуется усиление»

Экс-игрок «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал лидерство «железнодорожников» в чемпионате России и их перспективы:

«За счет чего „Локомотив“ взлетел настолько высоко? Футболисты верят тренеру, понимают, что он от них хочет. Это и называется – коллектив. В „Зените“, несмотря на звездный подбор футболистов, такого монолита нет. Вот „Локомотив“ и возглавил чемпионскую гонку.

Сегодня у команды есть все, чтобы бороться за золото. Понятно, ни один тренер от классного игрока не откажется, но я не думаю, что зимой „Локомотиву“ кровь из носу требуется усиление. Не будем забывать, что скоро вернутся в строй Чорлука с Ари. Тогда у Семина появится больше вариантов и в обороне, и в атаке».

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