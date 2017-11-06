Грушевский: «Есть гнилая тенденция всего судейского корпуса по отношению к ЦСКА»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Англия. Кубок
  • Испания. Сегунда
  • США. МЛС
  • Германия. Бундеслига 2
  • Австралия. А-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Румыния. Лига 1
  • Франция. Лига 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧорлиЧорли -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд
  • Главные новости
  • Все новости
16:29
Мутко - Ганчаренко: «Хочешь быть судьёй - иди суди»81
16:09
Мутко: «Надеемся, что доходы от матча с Аргентиной покроют расходы на его организацию»35
14:21
Билич покидает «Вест Хэм»21
14:15
Рейнгольд: «Матч с „Локо“ — это -3 очка отставания. Думаете, „Спартаку“ это не по зубам?»44
11:24
СМИ: «Кейн согласен перейти в „Реал“ при выполнении „сливочными“ ряда условий»49
17:42
Габулов: «Уверен, Черчесов уже разобрал Аргентину. Будем атаковать»4
17:36
«Арсенал» хочет подписать игрока «Барселоны» Рафинью0
17:30
Швец - о вызове в сборную: «Для меня это большая честь»0
17:24
ФИФА подписала соглашение о сотрудничестве с международным профсоюзом футболистов0
17:16
Шевченко остался тренером сборной Украины3
17:10
Попов: «„Спартак“ выглядел очень хорошо — это был наш спартаковский футбол»7
17:05
Натхо: «В первом тайме мы превосходили „Локомотив“»2
17:00
Грушевский: «Геркус - случайный человек в футболе, не контролирует свои пацанские замашки»20
16:47
Зобнин тренируется в общей группе сборной России6
16:42
Пирло провёл свой последний матч в профессиональном футболе4
16:21
Агент: «Жоржиньо хочет выступать за Италию и не будет возобновлять диалог с Бразилией»1
16:03
Глава комитета по этике РФС: «Вчера Ганчаренко немного вышел за пределы этических норм»24
15:51
Билич: «Честно говоря, я ожидал, что буду отправлен в отставку»3
15:36
Дзагоев: «Матчи с Аргентиной и Испанией - шанс узнать силу сборной России»42
15:24
Шмидт начал свою работу в «Вольфсбурге» с 7 ничьих подряд в Бундеслиге - рекорд чемпионата3
15:10
Гризманн в январе может перебраться в «Барселону»22
15:02
Сборная Аргентины презентовала форму на ЧМ-2018 6
14:57
Макелеле возглавил бельгийский «Эйпен»4
14:48
Ширер: «Венгер должен извиниться перед Стерлингом»9
14:35
Ансальди довызван в сборную Аргентины4

Грушевский: «Есть гнилая тенденция всего судейского корпуса по отношению к ЦСКА»

сегодня, 16:55
ЛокомотивЛокомотив2 : 2ЦСКАЦСКАМатч завершен

Известный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский остался недоволен судейством Сергея Карасева в матче 16-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «армейцами» (2:2):

«Вчерашний матч получился судейским. У „Локомотива“ фантастическая статистика при судействе Карасева. Это не вызывало бы никаких вопросов, если бы „Локо“ всегда был в лидерах в последние годы. Результаты матчей „армейцев“ при судействе Карасева значительно отличаются.

Хотел бы еще обратить внимание на фигуру Станислава Сухины в дирекции „Локомотива“. Мне кажется здесь какой-то пробел в законодательстве со стороны ФИФА. На мой взгляд, отставные судьи не должны получать возможность работать в структуре клубов. Назначение Сухины, арбитра топ-уровня по российским меркам, — это позитивное воздействие на судейское отношение к „Локомотиву“.

Фол со стороны Хосонова, безусловно, был. Одиозное решение показать ему вторую желтую карточку проходило под явным давлением со стороны скамейки „Локомотива“, была выдержана пауза. После этого решения мы получили совершенно другой матч. На мой взгляд, судья совершает футбольное преступление, когда подобным образом вмешивается. Карасев полюбил себя в футболе, а не футбол в себе. Он угробил матч.

В дальнейших действиях арбитра было видно, что он струсил. Сам испугался своей принципиальности. Например, в оценке эпизода, после которого был назначен пенальти. Там пограничная ситуация, фол до штрафной, с возможностью красной карточки, или в штрафной с желтой. Долго принимал решение, видно, испугался второй красной карточки, решил ограничиться пенальти. Добавление всего трех минут – главный показатель этой трусости. Он не хотел, чтобы этот матч заканчивался победой одной из команд. Мне кажется, есть гнилая тенденция всего судейского корпуса по отношению к ЦСКА. Она не украшает наш чемпионат».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Великолепный ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:51
Ангел неБесГрешен:
Всем известно ,что гинер обнищал, а без чемоданчиков даже Карасёв "как надо" судить не будет...
Вам и чемоданчик не поможет, вон говорят у Локо юбилей в этом сезоне))
cska1948 ответил Казанский
сегодня в 17:51
Казанский:
Слуцкий:" В принципе, если человек арбитр – его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр." ---------------------------- А ты не в курсе что-ли продолжения?((
Это было мнение Слуцкого, но не мнение клуба. А месть клубу за слова человека которого в клубе нет, это ДВОЙНАЯ ПОДЛОСТЬ!
Великолепный ответил cska1948
сегодня в 17:50
cska1948:
Так РЖД в этом году отмечает 180-и летие! Надо же им сделать достойный подарок!
Так вот в чем дело!!!! Тогда вопросов больше нет, у спартака и Симоняна в прошлом сезоне юбилей, у Локо в этом сезоне юбилей, болельщикам можно дальше не смотреть, чемпион назначен))
Казанский ответил cska1948
сегодня в 17:49
cska1948:
Так РЖД в этом году отмечает 180-и летие! Надо же им сделать достойный подарок!
Так вы все чужие юбилеи считаете?((
Казанский ответил cska1948
сегодня в 17:48
cska1948:
При чём здесь Слуцкий? И что значит "плюнул"?
Слуцкий:" В принципе, если человек арбитр – его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр."
----------------------------
А ты не в курсе что-ли продолжения?((
cska1948 ответил Великолепный
сегодня в 17:46
Великолепный:
Хотел бы еще обратить внимание на фигуру Станислава Сухины в дирекции „Локомотива“. Так вот оказывается почему Карасев оставил ЦСКА в меньшинстве)) Теперь не Зениту, не ЦСКА, не Краснодару, не спартаку, возможно не видать чемпионства в этом сезоне))
Так РЖД в этом году отмечает 180-и летие! Надо же им сделать достойный подарок!
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:46
Всем известно ,что гинер обнищал, а без чемоданчиков даже Карасёв "как надо" судить не будет...
cska1948 ответил Казанский
сегодня в 17:44
Казанский:
Высказал единственно верное мнение))))
При чём здесь Слуцкий? И что значит "плюнул"?
Казанский ответил cska1948
сегодня в 17:43
cska1948:
Написал лишь бы не молчать?
Высказал единственно верное мнение))))
cska1948 ответил Казанский
сегодня в 17:42
Казанский:
Слуцкий плюнул в колодец,из которой кони пили и добывали чемпионства,а сам сбежал в Англию((
Написал лишь бы не молчать?
DVOK68
сегодня в 17:42
Миша.Иди продолжай заниматься тем что лучше получается у тебя.Груши иди околачивай)
veter852
сегодня в 17:35
Согласен с Грушевским-судья отсудил плохо.!@!
Цска должны были заканчивать матч в восьмером
3 раза не дал явный угловой в ворота цска
Добавил всего 3мин вместо 5-7
Великолепный
сегодня в 17:27
Хотел бы еще обратить внимание на фигуру Станислава Сухины в дирекции „Локомотива“.

Так вот оказывается почему Карасев оставил ЦСКА в меньшинстве))

Теперь не Зениту, не ЦСКА, не Краснодару, не спартаку, возможно не видать чемпионства в этом сезоне))
Полевой Командир
сегодня в 17:27
Груша такой же "артист", как и "футбольный аналитик".....
Байкал-38 ответил Nekit92
сегодня в 17:26
Nekit92:
Вот когда цска зарабатывал вот такие пенальти да еще и под конский комментарий, этот артист молчал в тряпочку)) https://www.youtube.com/watch?v=DCoXalG8rj4 Обманул, сам наступил на ногу защитнику, упал- это пенальти друзья. грушевский, это тенденция))
И тут опять Васин!
Colonist
сегодня в 17:25
У Гиннера нет налички! С обналом в стране идёт борьба!!!
time out
сегодня в 17:21
Когда много лет судили в пользу коней , это была не гнилая тенденция. Но Слуцкий все испортил и судьи стали загнивать по отношению к цска.
фанат джигурды ответил Байкал-38
сегодня в 17:20
Байкал-38:
Иногда хоть матчи смотрите, что бы не писать такой чепухи!
Вот-вот!!!!!


Одни видосы только и копипасты.
фанат джигурды
сегодня в 17:19
Грушевский реально юморист)))))


Я лихо хохотал, прочитав его данное высказывание)))))))))))
Nekit92
сегодня в 17:18
Вот когда цска зарабатывал вот такие пенальти да еще и под конский комментарий, этот артист молчал в тряпочку))

Обманул, сам наступил на ногу защитнику, упал- это пенальти друзья. грушевский, это тенденция))
Беланов
сегодня в 17:18
Да, Безбородов трус, что в СК не дал желтую Адриано, когда тот налетел на него петухом.
Да, Безбородов трус, что не дал красную, когда Адриано откровенно ударил Тарасова.
Да, Безбородов трус и кормится с федунской руки поэтому всегда лоялен к Спартаку.
Беланов
сегодня в 17:15
Она называется "спартаковская"
Т34
сегодня в 17:15
Да, Карасев трус, потому что не дал желтую карточку, когда Верблум налетел на него петухом дергая толкая и крича.
Да, Карасев трус, потому что не дал Верблуму красную карточку за откровенный удар локтем футболиста соперника.
Да, Карасев трус, потому что он боится судить игроков цска так, как они этого заслуживают за их грубость и либеральничает с тем же Ганчаренко, которого за его выходки так же надо было удалять.
Аденн
сегодня в 17:15
конина то гнилая. Кусает руку дающего.
Санчо Панса
сегодня в 17:14
Вот оно что! А некоторые хейтеры ЦСКА считают Карасева чисто армейским судьей) Ну и что они думают после такого вот заявления?
ermak6848
сегодня в 17:14
Хорошо подметил Михаил
nikot
сегодня в 17:14
Если бы судья еще 5мин. добавил,Локо вынес бы коняшек!
Байкал-38 ответил Великолепный
сегодня в 17:11
Иногда хоть матчи смотрите, что бы не писать такой чепухи!
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 17:08
А Грушевского видимо устраивает, что Глава финансового комитета РФС, президент цска, может из-за этого Карасёв не дал красную шведу. Может поэтому футболисты, чувствуя высокое положения своего босса, ведут себя так разнузданно? Давно говорилось и писалось, что команда ведёт себя не красиво, не достойно с соперниками, судьями. Вы посмотрите на матчи команды в еврокубках? Ведут себя, как шёлковые. Или может они что-то знают больше чем простые болельщики?). Благодаря..).
Байкал-38
сегодня в 17:08
Грушевский ошибся не гнилая, а гнедая!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100