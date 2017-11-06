Грушевский: «Есть гнилая тенденция всего судейского корпуса по отношению к ЦСКА»

Известный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский остался недоволен судейством Сергея Карасева в матче 16-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «армейцами» (2:2):

«Вчерашний матч получился судейским. У „Локомотива“ фантастическая статистика при судействе Карасева. Это не вызывало бы никаких вопросов, если бы „Локо“ всегда был в лидерах в последние годы. Результаты матчей „армейцев“ при судействе Карасева значительно отличаются.

Хотел бы еще обратить внимание на фигуру Станислава Сухины в дирекции „Локомотива“. Мне кажется здесь какой-то пробел в законодательстве со стороны ФИФА. На мой взгляд, отставные судьи не должны получать возможность работать в структуре клубов. Назначение Сухины, арбитра топ-уровня по российским меркам, — это позитивное воздействие на судейское отношение к „Локомотиву“.

Фол со стороны Хосонова, безусловно, был. Одиозное решение показать ему вторую желтую карточку проходило под явным давлением со стороны скамейки „Локомотива“, была выдержана пауза. После этого решения мы получили совершенно другой матч. На мой взгляд, судья совершает футбольное преступление, когда подобным образом вмешивается. Карасев полюбил себя в футболе, а не футбол в себе. Он угробил матч.

В дальнейших действиях арбитра было видно, что он струсил. Сам испугался своей принципиальности. Например, в оценке эпизода, после которого был назначен пенальти. Там пограничная ситуация, фол до штрафной, с возможностью красной карточки, или в штрафной с желтой. Долго принимал решение, видно, испугался второй красной карточки, решил ограничиться пенальти. Добавление всего трех минут – главный показатель этой трусости. Он не хотел, чтобы этот матч заканчивался победой одной из команд. Мне кажется, есть гнилая тенденция всего судейского корпуса по отношению к ЦСКА. Она не украшает наш чемпионат».

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