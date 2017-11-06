Дзагоев: «Матчи с Аргентиной и Испанией - шанс узнать силу сборной России»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал о своем физическом состоянии, а также поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей против национальных команд Аргентины и Испании:

«Сейчас все нормально со здоровьем, а там дальше будет видно, потихоньку набираю форму.

Если говорить о моих ожиданиях от предстоящих матчей, то могу сказать, что, по крайней мере, у нас будут хорошие спарринг-партнеры, можно сказать, высочайшего уровня. Будет видно, как мы выглядим на фоне таких сильных сборных».

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