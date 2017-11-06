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Дзагоев: «Матчи с Аргентиной и Испанией - шанс узнать силу сборной России»

сегодня, 15:36

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал о своем физическом состоянии, а также поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей против национальных команд Аргентины и Испании:

«Сейчас все нормально со здоровьем, а там дальше будет видно, потихоньку набираю форму.

Если говорить о моих ожиданиях от предстоящих матчей, то могу сказать, что, по крайней мере, у нас будут хорошие спарринг-партнеры, можно сказать, высочайшего уровня. Будет видно, как мы выглядим на фоне таких сильных сборных».

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Все комментарии
Казанский ответил oFANATo
сегодня в 16:20
oFANATo:
Произносить данное слово необходимо с чистой душой и от чистого сердца, понимая тот факт, что оно способно пробудить духовные силы, которые находятся не только в пространстве, но и в самом человеке. Произносить его стоит с осознанием того, что происходит, а не выполнять действие на автоматизме. Такой ритуал поможет укрепиться человеку духовно.
Ты из секты "Свидетели пришествия Жени Харьковского в ЦСКА" что-ли?))
oFANATo ответил Казанский
сегодня в 16:18
Казанский:
Аминь((
Произносить данное слово необходимо с чистой душой и от чистого сердца, понимая тот факт, что оно способно пробудить духовные силы, которые находятся не только в пространстве, но и в самом человеке. Произносить его стоит с осознанием того, что происходит, а не выполнять действие на автоматизме. Такой ритуал поможет укрепиться человеку духовно.
MaxForCSKA ответил Foxes
сегодня в 16:18
Foxes:
По одному матчу с Базелем, судить его не стоит.
    Казанский ответил oFANATo
    сегодня в 16:16
    oFANATo:
    Не стоит зарекаться ни от бедности.... ни от тюрьмы...не от прочего.... В нашей жизни ничего нельзя знать наперед..... и стоит быть готовым к любому исходу событий.....
    Аминь((
    Petr Makovenko
    сегодня в 16:15
    шутить шутите. но знайте без ЦСКА сборной нет. одни Промесы играют в Россиии
    oFANATo ответил Казанский
    сегодня в 16:15
    Казанский:
    Наверное мне еще рано на небо и я не настолько грешен,чтобы знать пункты связи с архангелами
    Не стоит зарекаться ни от бедности.... ни от тюрьмы...не от прочего.... В нашей жизни ничего нельзя знать наперед..... и стоит быть готовым к любому исходу событий.....
    Жанна Агалакова
    сегодня в 16:12
    Аслан видимо в Нарнии живет, ведь сила(ахахаха, сила) сборной давно известна)))
    RUSTY8 ответил Казанский
    сегодня в 16:12
    Казанский:
    Думаешь 45 минут против Базеля был "пробником" перед офицерами по борьбе с допингом УЕФА?))
    может у него и не брали из-за того, что отыграл полматча

    зато у нас в наличии русадовские бармены, разбавляющие пробники с вискарем)))
    потом Черчес объяснит, что Алан такой горячий парень, что у него вместо крови бурбон течет
    Казанский ответил oFANATo
    сегодня в 16:11
    oFANATo:
    Учись студент.....
    Наверное мне еще рано на небо и я не настолько грешен,чтобы знать пункты связи с архангелами
    oFANATo ответил Foxes
    сегодня в 16:10
    Foxes:
    Чем он поможет нашей сборной? Даже сам господь бог, не в силах помочь нашем лоботрясом.
    В следующем году сами увидим.... поможет или нет... немного осталось подождать...
    oFANATo ответил Казанский
    сегодня в 16:08
    Казанский:
    Не фига себе ты много мест знаешь для связи с Богом)))
    Учись студент.....
    Казанский ответил oFANATo
    сегодня в 16:07
    oFANATo:
    А также молитвенные сооружения Марджани, Ярдэм, Нурулла, Иске-Таш и многие другие.
    Не фига себе ты много мест знаешь для связи с Богом)))
    Foxes ответил oFANATo
    сегодня в 16:07
    oFANATo:
    Всем надо молиться... что бы Алан был здоров на чемпионате мира..
    Чем он поможет нашей сборной? Даже сам господь бог, не в силах помочь нашем лоботрясом.
    oFANATo ответил Казанский
    сегодня в 16:06
    Казанский:
    А Храм Христа Спасителя для паломничества и молитв за здравия Дзаги будет работать круглогодично?))
    А также молитвенные сооружения Марджани, Ярдэм, Нурулла, Иске-Таш и многие другие.
    starche
    сегодня в 16:06
    На это будет интересно поглазеть.
    Александр Северный
    сегодня в 16:04
    О какой сборной он говорит? Ему лучше в ней не играть, чтобы во всех спартаковских проигрышах опять не обвинили.
    Казанский ответил oFANATo
    сегодня в 16:04
    oFANATo:
    Всем надо молиться... что бы Алан был здоров на чемпионате мира..
      Казанский ответил RUSTY8
      сегодня в 16:03
      RUSTY8:
      вроде на матчи ЛЧ начали выпускать, могет не спалится уже допинг-пробами
      Думаешь 45 минут против Базеля был "пробником" перед офицерами по борьбе с допингом УЕФА?))
      RUSTY8 ответил Казанский
      сегодня в 16:01
      Казанский:
      Дзагоев-виртуальный игрок.Он как бы есть,а вот его и нет))99% что в сборной его не будет из-за внезапной "болезни"
      вроде на матчи ЛЧ начали выпускать, могет не спалится уже допинг-пробами
      oFANATo ответил Казанский
      сегодня в 15:59
      Казанский:
      Дзагоев-виртуальный игрок.Он как бы есть,а вот его и нет))99% что в сборной его не будет из-за внезапной "болезни"
      Всем надо молиться... что бы Алан был здоров на чемпионате мира..
      КЭТиК
      сегодня в 15:59
      Это шанс нащупать очередное дно в рейтинге сборных.
      oFANATo
      сегодня в 15:59
      Вот и узнаем силу нашей сборной...
      drug01
      сегодня в 15:50
      Надо беречь свое здоровье играй осторожней
      Конебаклан
      сегодня в 15:49
      Осетин король томи,оренбурга,кс,балтики,фарерских островов,люксембурга,азербайджана,кипра,мальты и так далее!
      А как только игры с нормальными командами,он либо заболел(бедняжка),либо у него сразу дела важные)Стасу его вообще не стоит вызывать в сборную,пускай у то у коней ходит слюни пускает))
      The Frei ответил MaxForCSKA
      сегодня в 15:46
      MaxForCSKA:
      мы эту силу и так знаем, жаль, что в сборной кроме Дзагоева больше нет игроков такого уровня
      Есть еще пару достойных игроков, Марио Фернандес, Джикия, но 3 игрока слишком мало.
      Cules2013
      сегодня в 15:46
      она и так всем прекрасно известна, не вчера же начали играть)
      Foxes ответил MaxForCSKA
      сегодня в 15:45
      MaxForCSKA:
      мы эту силу и так знаем, жаль, что в сборной кроме Дзагоева больше нет игроков такого уровня
      По одному матчу с Базелем, судить его не стоит.
      Казанский
      сегодня в 15:45
      Дзагоев-виртуальный игрок.Он как бы есть,а вот его и нет))99% что в сборной его не будет из-за внезапной "болезни"
      Obdulio Varela
      сегодня в 15:45
      А может не стоит узнавать?
      AlexandrSerg
      сегодня в 15:45
      Это же товарищеские матчи, там, вероятно, договорились о том, что сильно сборную России обижать не будут.

      А уровень сборной России сейчас...Новую Зеландию и Папуа Новую Гвинею пока обыгрываем, а вот европейским сборным уровня стыковых матчей отборочной стадии, с вероятностью 90% сольем.

      А вот команды, которые попадут в одну с нами группу, наверняка обрадуются.

      Где-то такой уровень.
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