Дзагоев: «Матчи с Аргентиной и Испанией - шанс узнать силу сборной России»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал о своем физическом состоянии, а также поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей против национальных команд Аргентины и Испании:
«Сейчас все нормально со здоровьем, а там дальше будет видно, потихоньку набираю форму.
Если говорить о моих ожиданиях от предстоящих матчей, то могу сказать, что, по крайней мере, у нас будут хорошие спарринг-партнеры, можно сказать, высочайшего уровня. Будет видно, как мы выглядим на фоне таких сильных сборных».
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зато у нас в наличии русадовские бармены, разбавляющие пробники с вискарем)))
потом Черчес объяснит, что Алан такой горячий парень, что у него вместо крови бурбон течет
зато у нас в наличии русадовские бармены, разбавляющие пробники с вискарем)))
потом Черчес объяснит, что Алан такой горячий парень, что у него вместо крови бурбон течет
А как только игры с нормальными командами,он либо заболел(бедняжка),либо у него сразу дела важные)Стасу его вообще не стоит вызывать в сборную,пускай у то у коней ходит слюни пускает))
А как только игры с нормальными командами,он либо заболел(бедняжка),либо у него сразу дела важные)Стасу его вообще не стоит вызывать в сборную,пускай у то у коней ходит слюни пускает))
А уровень сборной России сейчас...Новую Зеландию и Папуа Новую Гвинею пока обыгрываем, а вот европейским сборным уровня стыковых матчей отборочной стадии, с вероятностью 90% сольем.
А вот команды, которые попадут в одну с нами группу, наверняка обрадуются.
Где-то такой уровень.
А уровень сборной России сейчас...Новую Зеландию и Папуа Новую Гвинею пока обыгрываем, а вот европейским сборным уровня стыковых матчей отборочной стадии, с вероятностью 90% сольем.
А вот команды, которые попадут в одну с нами группу, наверняка обрадуются.
Где-то такой уровень.