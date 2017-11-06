Мутко - Ганчаренко: «Хочешь быть судьёй - иди суди»

Президент РФС Виталий Мутко признает, что ошибка главного арбитра матча 16-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА Сергея Карасева, не удалившего полузащитника «армейцев» Понтуса Вернблума за грубую игру, имела место быть. При этом Мутко отреагировал на поведение главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко во время вчерашней встречи.

«Вся страна видела, что Вернблум врезал так, что судья должен был показывать красную.

Что касается поведения Ганчаренко, то скажу следующее: хочешь быть судьей - иди суди. Ошибаются и игроки. Они же промахивался с двух метров, и ничего. Предвзятого судьи Карасева я не увидел».

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