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Мутко - Ганчаренко: «Хочешь быть судьёй - иди суди»

сегодня, 16:29
ЛокомотивЛокомотив2 : 2ЦСКАЦСКАМатч завершен

Президент РФС Виталий Мутко признает, что ошибка главного арбитра матча 16-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА Сергея Карасева, не удалившего полузащитника «армейцев» Понтуса Вернблума за грубую игру, имела место быть. При этом Мутко отреагировал на поведение главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко во время вчерашней встречи.

«Вся страна видела, что Вернблум врезал так, что судья должен был показывать красную.

Что касается поведения Ганчаренко, то скажу следующее: хочешь быть судьей - иди суди. Ошибаются и игроки. Они же промахивался с двух метров, и ничего. Предвзятого судьи Карасева я не увидел».

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Все комментарии
Дед Мазая
сегодня в 17:49
Валерий Леоньевич! Помните, я с Вами! )
Террпсихора
сегодня в 17:48
Странно что Сёмин весь матч оказывал давление на бокового и главного, а Ганчаренко вмешавшись в это остался виноват.
denmig
сегодня в 17:48
МуткО ГончаренкО- вот и футбол у нас такой же!
Великолепный
сегодня в 17:44
Не тянешь ты Мутко да же на должность судьи, не говоря уже да же про должность президента РФС.
Если не разбираешься в судействе, то лучше молчать, чем говорить))

(Будогосский | О красной карточке Вернблуму не может быть и речи)
kts ответил Великолепный
сегодня в 17:42
Карманная собачка...
Полевой Командир ответил RussianHorse
сегодня в 17:42
RussianHorse:
Ганчаренко всё больше и больше напоминает нагибателя поросей, великого приговоренного к победе В.Г. Газзаева, который не уставал повторять, что спартаку надо много тренироваться, чтобы обойти ЦСКА. Ганчаренко - человек с красно-синим сердцем, от него ещё у многих спартачей гореть будет. Этот за словом в карман не полезет, это вам не «мягкий» и тактичный Леонид)
"красно-синее сердце" говоришь??? У него скоро "красно-синяя" морда будет с таких "результатов"... От выпивки....
kts
сегодня в 17:40
Рука руку моет..
RDeanW ответил RussianHorse
сегодня в 17:34
RussianHorse:
Ганчаренко всё больше и больше напоминает нагибателя поросей, великого приговоренного к победе В.Г. Газзаева, который не уставал повторять, что спартаку надо много тренироваться, чтобы обойти ЦСКА. Ганчаренко - человек с красно-синим сердцем, от него ещё у многих спартачей гореть будет. Этот за словом в карман не полезет, это вам не «мягкий» и тактичный Леонид)
почему великий нагибатель ганчаренко в прошлом сезоне за 13 туров сократил отставание от спартака с 8 до 7 очков, имея очную встречу на своем поле?)))) пхаха)
Суеверный
сегодня в 17:31
Гончаренко - "Хочешь быть Мутко - иди..." Может быть на курсы Basic English? Может подальше.
DVOK68 ответил RIR68
сегодня в 17:28
RIR68:
вам не повезло, что не удалили Луиса Андриано?
Каким боком здесь Л.Адриану?)
Обсуждение вашего главного идёт.
Рома,ты мне сейчас ещё вспомни 80-е годы и как показали или не показали карточку Родионову или Сочнову,условно говоря)
Будь реалистом
самуил кац 1
сегодня в 17:28
В советские времена этого белорусского щенка уже давно научили бы, как себя вести. Но, мне кажется, все его ужимки от элементарного отсутствия авторитета. Не удивлюсь, если он ветеранам ( Гарику, Березам с Игнашом) за пивом бегает ! И, уважаемые кони, не надо лепить из него Моуриньо, ибо сказано в Писании от Сулеймана : " Не ищите в *опе алмазы, там - *овно" !
RIR68 ответил DVOK68
сегодня в 17:24
DVOK68:
Не будь таким обескураженным и не приписывай свои привычки людям.Я смотрел игру и вам крупно повезло что вашего В......ма не удалили.Подфартило вам...жаль конечно.
вам не повезло, что не удалили Луиса Андриано?
AntiherQ1488 ответил makkie
сегодня в 17:23
makkie:
Такие вы смешные) Вас судьи жалеют, что с Зенитом, что с Локомотивом... а вы еще огрызаетесь и на Ганчаренко молитесь. В нормальном футбольном обществе тренеру бы давно впаяли дискву за хамское поведение. Но в РФС этого конечно не будет. Поблагодарите дядю Женю - главу финансового комитета РФС.
Все норм, он просто проверял, можно ли поле картошкой засадить. Ничего такого.
KINGSof10
сегодня в 17:22
Мутко Хусаиновым себя возомнил? так можно говорить только Хусаинову, напомню, когда он судил, то говорил так: "на, иди посуди", и протягивал свисток и футболисты его боялись между прочим, он ещё и врезать мог
DVOK68 ответил Беланов
сегодня в 17:21
Беланов:
Да и Спартак давно пора расформировать. Но нет же - народ любит цирк вот и держат это тарасовское шапито
    makkie ответил RussianHorse
    сегодня в 17:21
    RussianHorse:
    Ганчаренко всё больше и больше напоминает нагибателя поросей, великого приговоренного к победе В.Г. Газзаева, который не уставал повторять, что спартаку надо много тренироваться, чтобы обойти ЦСКА. Ганчаренко - человек с красно-синим сердцем, от него ещё у многих спартачей гореть будет. Этот за словом в карман не полезет, это вам не «мягкий» и тактичный Леонид)
    Такие вы смешные)
    Вас судьи жалеют, что с Зенитом, что с Локомотивом... а вы еще огрызаетесь и на Ганчаренко молитесь.
    В нормальном футбольном обществе тренеру бы давно впаяли дискву за хамское поведение. Но в РФС этого конечно не будет.
    Поблагодарите дядю Женю - главу финансового комитета РФС.
    AntiherQ1488 ответил RussianHorse
    сегодня в 17:21
    RussianHorse:
    Кто о чем, а спартачи все о бутылках мечтают)
      juchok ответил фанат джигурды
      сегодня в 17:21
      фанат джигурды:
      А Санчо возьмёшь боковым?
      он будет делегат матча!
      Аденн ответил DVOK68
      сегодня в 17:21
      DVOK68:
      Этого .........а Вернблума вообще давно пора не только с поля удалить а и с футбола вообще
      да кто же его удалит, когда Гинерок в исполкоме РФС. Его даже не накажут больше.
      DVOK68 ответил Беланов
      сегодня в 17:20
      Беланов:
      Да - как они падали перед штрафной Уфы, выпрашивая штрафной. Клоуны
        AntiherQ1488 ответил spartach n1
        сегодня в 17:20
        spartach n1:
        Боюсь тут модеры возмутятся,только из бани и так вышел )
        Останешься навсегда в наших сердцах)) Это полюбому))
        Беланов ответил DVOK68
        сегодня в 17:20
        DVOK68:
        Этого .........а Вернблума вообще давно пора не только с поля удалить а и с футбола вообще
          DVOK68 ответил RussianHorse
          сегодня в 17:19
          RussianHorse:
          Ганчаренко всё больше и больше напоминает нагибателя поросей, великого приговоренного к победе В.Г. Газзаева, который не уставал повторять, что спартаку надо много тренироваться, чтобы обойти ЦСКА. Ганчаренко - человек с красно-синим сердцем, от него ещё у многих спартачей гореть будет. Этот за словом в карман не полезет, это вам не «мягкий» и тактичный Леонид)
          Я и смотрю Массимо его так нагнул в этом году что он до сих пор разогнуться не может)
          AntiherQ1488 ответил RussianHorse
          сегодня в 17:19
          RussianHorse:
          Ганчаренко всё больше и больше напоминает нагибателя поросей, великого приговоренного к победе В.Г. Газзаева, который не уставал повторять, что спартаку надо много тренироваться, чтобы обойти ЦСКА. Ганчаренко - человек с красно-синим сердцем, от него ещё у многих спартачей гореть будет. Этот за словом в карман не полезет, это вам не «мягкий» и тактичный Леонид)
            ermak6448
            сегодня в 17:19
            Виталий Мутко - да ты сам свистишь как после гороховой каши во тв и в сми чудак-человек....
            Великолепный
            сегодня в 17:19
            Привет Мутко от Будогосского))

            Будогосский | О красной карточке Вернблуму не может быть и речи
            05.11.2017

            — Больше всего вопросов вызвали два эпизода – удаление Хосонова и удар Вернблума локтем в лицо Алексею Миранчуку. Что скажете?

            — Посмотрим еще эпизоды. Видел их с трибуны – вопросы решения арбитра не вызвали.

            — Удар Вернблума – не красная карточка?

            — Ни о какой красной карточки не может быть речи. Я посмотрел запись момента, это стопроцентная желтая карточка.

            — То есть абсолютно верное решение?

            — Абсолютно, полностью его поддержу. Мое мнение – нарушение сто пудов идет на желтую карточку.
            Беланов ответил DVOK68
            сегодня в 17:18
            DVOK68:
            Слабачьё вчера все видели.Как вашего молодого удалили после удара в ногу сопернику,вторая жёлтая была,а он уходя с поля матерно выругался в телекамеру.Какой клуб такие и игрочишки слабые.
              spartach n1 ответил AntiherQ1488
              сегодня в 17:18
              AntiherQ1488:
              кинь про палыча и рекордсмена с бутылкой, куда смешней)
              Боюсь тут модеры возмутятся,только из бани и так вышел )

              RussianHorse ответил AntiherQ1488
              сегодня в 17:17
              AntiherQ1488:
              кинь про палыча и рекордсмена с бутылкой, куда смешней)
              Кто о чем, а спартачи все о бутылках мечтают)
              RussianHorse
              сегодня в 17:16
              Ганчаренко всё больше и больше напоминает нагибателя поросей, великого приговоренного к победе В.Г. Газзаева, который не уставал повторять, что спартаку надо много тренироваться, чтобы обойти ЦСКА. Ганчаренко - человек с красно-синим сердцем, от него ещё у многих спартачей гореть будет. Этот за словом в карман не полезет, это вам не «мягкий» и тактичный Леонид)
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