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Рейнгольд: «Матч с „Локо“ — это -3 очка отставания. Думаете, „Спартаку“ это не по зубам?»

сегодня, 14:15
ЛокомотивЛокомотив-:-СпартакСпартак04.03.2018 в 17:00 Не начался

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что «красно-белым» по силам побороться за золотые медали чемпионата России, если команда будет обыгрывать конкурентов в очных встречах:

«„Спартак“, без всякого сомнения, все еще находится в чемпионской гонке. И не забывайте, что „Спартаку“ играть с „Локомотивом“. Это уже минус три очка отставания. Или думаете, „Спартаку“ это не по зубам? 

После игры с „Шерифом“ я задавался вопросом, это „Локомотив“ с ним играл или кто-то еще? С ЦСКА была совсем другая команда».

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Все комментарии
Parovoznic
сегодня в 14:46
Ну а чё, разумно рассуждает. СпаМ списывать рано, всё верно.
kidman4ik
сегодня в 14:43
Вспомнился матч 1 круга с Локо, когда Сашке в 1 тайме вторую желтую за нырок дал судья. Причем он не секунды не думал. Сразу же желтую и красную показал, за симуляцию.
И тут на ум приходит игра ЦСКА и Локо вчерашняя.
Ощущение, что это не судьи из одного чемпионата, а судьи из паралельных измерений, разных галактик и максимально удаленных друг от друга планет.
Настолько нелепо, непоследовательно и бездарно судят, что диву даешься...
Морозовский
сегодня в 14:36
Работа у Рейнгольда такая. А как болела "Спартака" - молодец! Верит!
mat73
сегодня в 14:26
Нормальный болельщик, чё, как все мы здесь. Не специалист, обычный болельщик)))
drug01
сегодня в 14:23
Наивный Ренгольд!
makkie
сегодня в 14:19
Рейнгольд по традиции меняет мнения!
Еще недавно всё было плохо, а сейчас вдруг резко стало хорошо? Мда)
Главных конкурентов еще обыграть надо!
Сочинский
сегодня в 14:16
Вот они быстро переобуваются!
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