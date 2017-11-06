Рейнгольд: «Матч с „Локо“ — это -3 очка отставания. Думаете, „Спартаку“ это не по зубам?»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что «красно-белым» по силам побороться за золотые медали чемпионата России, если команда будет обыгрывать конкурентов в очных встречах:
«„Спартак“, без всякого сомнения, все еще находится в чемпионской гонке. И не забывайте, что „Спартаку“ играть с „Локомотивом“. Это уже минус три очка отставания. Или думаете, „Спартаку“ это не по зубам?
После игры с „Шерифом“ я задавался вопросом, это „Локомотив“ с ним играл или кто-то еще? С ЦСКА была совсем другая команда».
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И тут на ум приходит игра ЦСКА и Локо вчерашняя.
Ощущение, что это не судьи из одного чемпионата, а судьи из паралельных измерений, разных галактик и максимально удаленных друг от друга планет.
Настолько нелепо, непоследовательно и бездарно судят, что диву даешься...
И тут на ум приходит игра ЦСКА и Локо вчерашняя.
Ощущение, что это не судьи из одного чемпионата, а судьи из паралельных измерений, разных галактик и максимально удаленных друг от друга планет.
Настолько нелепо, непоследовательно и бездарно судят, что диву даешься...
Еще недавно всё было плохо, а сейчас вдруг резко стало хорошо? Мда)
Главных конкурентов еще обыграть надо!
Еще недавно всё было плохо, а сейчас вдруг резко стало хорошо? Мда)
Главных конкурентов еще обыграть надо!