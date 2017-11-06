Фальке: «„Наполи“ выглядит командой, способной взять Скудетто»

Вингер «Торино» Яго Фальке болеет за «Наполи» в нынешнем розыгрыше Серии А:
«„Наполи“ выглядит командой, способной взять Скудетто, даже несмотря на то, что у „Ювентуса“ состав мощнее. Если выбирать из тех, кто поборется за чемпионство, было бы неплохо увидеть победу „Наполи“, учитывая футбол, который они демонстрирую.
Задача „Торино“ — завершить сезон в числе семи лучших команд. Мы делаем ставку на седьмое место, ведь оно позволит сыграть в Европе, а у нас вполне достойная команда, чтобы этого добиться».
Напомним, что в сентябре Фальке попал в аварию, но, к счастью, остался невредим.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Нужно за мою Барсу и Месе болеть.
Нужно за мою Барсу и Месе болеть.